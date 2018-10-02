Zihinsel engelli genci uyuşturucu kullanan komşusu öldürmüş

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli Sokak'ta geçtiğimiz Cumartesi günü gecesi meydana gelen olayda, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Öz'ün alt komşusu F.Ç.(41) uyuşturucu madde kullandıktan sonra evde bulunan anahtarı kullanarak Öz'ün evine girdi. Burada maddenin etkisiyle kendinden geçen komşu, zihinsel engelli gençle boğuşma yaşadıktan sonra 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İçeride bir süre kalan katil komşu, ayıldığında genci kanlar içerisinde yerde görünce panikledi. Zanlı o panikle evde bulunan eşyaları çalarak kaçtı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece düzenlenen operasyonda F.Ç. ve olayla ilgilisi olduğu tespit edilen C.A.'yı (33) yakalayarak gözaltına aldı. Şubede ifadesini alınan zanlı komşu, Cumartesi gecesi uyuşturucu aldıktan sonra evde bulunan üst kat komşusunun kapı anahtarını alarak yukarı çıktığı ve eve girdiği öğrenildi.

"Kendime geldiğimde onu kanlar içinde gördüm”

Aşırı derecede uyuşturucunun etkisinde olduğu için evde yaşananları hatırlamadığını söyleyen şüphelinin "Kendime geldiğimde onu kanlar içinde gördüm. Nasıl yaptım neden yaptım hatırlamıyorum. Paniğe kapıldım. Olaya hırsızlık süsü vermek için evde bulunan televizyon ve bilgisayarı alarak kapıyı çekip evden çıktım" dedi.

Çaldığı eşyaları satıp uyuşturucu almış

Öte yandan katil komşunun eşyalarını hemen satarak paralarla uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. C.A.'nın ise eşyaları uygun fiyata satın alan kişi olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

Doğan Can Cesur

