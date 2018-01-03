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Zihinsel engelliyi rehabilitasyon merkezi dolandırdı iddiası

Kırşehir’de zihinsel engelli Barış Altunkılıç, özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından 6 bin lira dolandırıldığını ve parasını alamadığı için suç duyurusunda bulunduğunu iddia etti.

Zihinsel engelliyi rehabilitasyon merkezi dolandırdı iddiası

03 Ocak 2018 13:55

Rehabilitasyon merkezi tarafından bankadan kredi kullandırıldığını ileri süren Altunkılıç, parasını almak için şikayetçi olduğunu belirtti.

Engel durumundan dolayı 2 çocuğunu da rehabilitasyon merkezine eğitime gönderen Altunkılıç, rehabilitasyon merkezinin bazı yöneticilerinin evine gelerek borç adı altında kendisine kredi kullandırttığını ve bankadan çekilen parayı ödemediklerini söyledi.

Kırşehir’de küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonrası yüzde 40 zihinsel engelli raporu olan Barış Altunkılıç, kendisine para çektirenlerin banka ödemesini yapamayınca evine terek yaptırma sözü verdiğini, verilen sözlerin yerine getirilmemesi sonrası Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu anlattı. Altunkılıç, “Benim çocuklarım özel eğitime gidiyor. Özel eğitimden iki kişi evime gelerek benden 5 bin, bankadan elden de bin lira aldılar. Ben mağdurum. Cumhuriyet Savcılığına da başvuruda bulundum. Savcılıkta araştırıldığını söylediler. Benden paramı alan bu kişilerden paramı istiyorum.

Parayı geri ödeyeceğiz diye aldılar ödemediler. Bana; ‘evine gardırop ve mutfağına terek yapacağız’ dediler. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı sonu diye oyaladılar yapmadılar” dedi.

Rehabilitasyon merkezi iddiaları reddetti

Yüzde 40 raporlu Barış Altunkılıç’ın iddiaları üzerine özel eğitim merkezi açıklama yaptı. İddiaların reddedildiği açıklamada şöyle denildi:

“Üç yılı aşkın süredir Kırşehir’de faaliyet gösteren eğitim kurumumuz hak ve hukuk kurallarından taviz vermeyerek çalışma göstermiştir. Engelli bireylerin eğitimleri dışında özel aktiviteleri ve ihtiyaçları ile ilgili devlet kurumları ile istişareli çalışmalar yürütüyoruz.

İnsancıl yaklaşım değerlerini ön planda tutan kurumumuz, bir dönem kurumumuzdan eğitim alan F.D. ve Y.K.A.’nın ebeveyni Barış Altunkılıç’ın şirketimiz ve şirketimiz ortakları ile herhangi bir maddi alışverişinin bulunmadığını, aksine çocuklarının servis ödemeleri de şirketimiz tarafından karşılanarak herhangi bir talepte bulunulmamıştır.” 

Enderhan Öz
 

 

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