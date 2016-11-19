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Zika için küresel acil durum kaldırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, Zika virüsünün Şubat ayında ilan ettiği küresel acil durumun kaldırıldığını açıkladı.

Zika için küresel acil durum kaldırıldı

19 Kasım 2016 10:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Şubat ayında Zika virüsünün yayılmasıyla ilgili olarak acil durum ilan etmişti. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, sivrisinek yoluyla bulaşan Zika virüsünün küresel acil durumun kaldırıldığını duyurdu. Ancak örgüt, Zika virüsünün uzun vadede yayılmasına karşı çalışmalarını sürdürecek. DSÖ bulaşıcı Hastalıklar Sorumlusu Dr. David Heymann, virüsün önemli ve kalıcı bir tehdit olduğunu dile getirdi.
İlk olarak 1947 yılında Uganda’nın Zika ormanlarında yakalanan virüs uzun yıllar sonra geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Brezilya’da tekrar ortaya çıkmıştı. Zika virüsü, etkili olduğu 30’dan fazla ülkede mikrosefalinin de aralarında bulunduğu kusurlu doğumlara yol açmıştı. BM, yalnızca Brezilya’da 2 bin 100’den fazla sinir sistemi kusurlu vakanın tespit edildiğini duyurmuştu. 

Etiketler: zika


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