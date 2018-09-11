Zimbabve’de kolera salgını alarmı

Zimbabve Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, başkent Harare’de koleradan hayatını kaybedenlerin sayısının 20’ye ulaşması ve kirli sulardan içerek hastalığı kapan insan sayısının 2 bini aşması üzerine salgın alarmı verdiklerini söyledi.

Harare şehir konseyi 10 yıldan fazla bir süreden beri başkentin kenar mahallelerine su sağlayamıyor ve bu yüzden halkı suyu kaynak ve kuyulardan elde etmeleri için zorluyor.

“DAHA FAZLA ÖLÜM İSTEMİYORUZ”

Son kolera salgını Budiriro ve Glenview, mahallelerindeki lağımların halk tarafından kullanılan kaynak suları ve kuyulardaki sulara bulaşarak kirlenmesiyle patlak vermişti. Sağlık Bakanı Moyo, “Harare’de kolera salgını alarmı veriyoruz. Bu bize kolera, tifo veya ne hastalık varsa önlem almamıza yardımcı olacak. Daha fazla ölüm istemiyoruz” dedi. Moyo, hastalıktan etkilenen mahallelerde et ve balık satışının yasaklandığını ve polisin bu yasağın sürmesini sağlayacağını bildirdi.

“SU TALEBİNDE BULUNDUK”

Sağlık Bakanı, hükümetin salgının yoğun olarak patlak verdiği iki mahalledeki bazı okullarda eğitimi durduğunu, hükümetin BM ajanslarından ve özel şirketlerden temiz su talep ettiğini belirtti.

Zimbabve en büyük kolera salgınını 2008 yılında yaşadı. Büyük bir ekonomik krizin olduğu ülkede 4 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, koleradan etkilenen 40 bin kişi tedavi edilmişti.