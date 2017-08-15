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Zimbabve'nin 'first lady'si mahkemeye çıkacak

Zimbabve'nin 'first lady'si Grace Mugabe, saldırı suçlamasıyla Güney Afrika'da mahkemeye çıkacak.

Zimbabvenin first ladysi mahkemeye çıkacak

15 Ağustos 2017 16:20

Güney Afrika Polis Bakanı Fikile Mbalula, Zimbabve'nin 'first lady'si Grace Mugabe'nin Johannesburg'da Sandton Oteli'nde 20 yaşındaki genç bir kadına saldırdığı iddiasıyla Güney Afrika'da mahkemeye çıkacağını bildirdi. Mbalula, first lady'nin polisle işbirliği yaptığı ve polise kendi teslim olduğu için tutuklanmadığını söyledi. 20 Yaşındaki genç kadın, saldırıdan sonra fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak first lady Mugabe'yi kendisine saldırmakla suçladı. Mugabe’nin henüz bir açıklamada bulunmadığı bildirildi. Güney Afrika polisi 20 yaşındaki bir kadının 'ciddi bir bedensel zarar verme niyeti ile saldırı’ davası açtığını doğruladı. 

Etiketler: Grace Mugabe, Zimbabve


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