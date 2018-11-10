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Zimmetine para geçirdiği iddia edilen zabıt katibi tutuklandı

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen zabıt katibi tutuklandı
Zimmetine para geçirdiği iddia edilen zabıt katibi tutuklandı

Sivas Adliyesi'nde görevli zabıt katibi zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2'nci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada ilk incelemede kadın zabıt katibi Serpil Ç.'nin avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı. Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken incelemenin geçmişe dönük süreceği kaydedildi.  

Uğur Yiğit 

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