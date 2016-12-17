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Zincidere Komando Tugayı, Türkiye’nin ilk komando tugayı

Kayseri’nin güney-doğusunda ve şehir merkezinden 17 km. mesafede yer alan Talas’ın Zincidere Mahallesindeki 1. Komando Tugayı, Türkiye’nin ilk komando tugayı olma özelliğini taşıyor.

Zincidere Komando Tugayı, Türkiyenin ilk komando tugayı

17 Aralık 2016 16:25

Türk Hava Kuvvetlerindeki 17 komando tugayından biri olan Tugayda her sınıftan ve rütbeden askere paraşüt ve komando temel eğitimi verilir. 1965 yılında kuruluş çalışmaları başlayan Tugay, ilk olarak Edirne’de kurulmuş olup 1971 yılında Zincidere’ye taşınmıştır. Tugayın ismi 15 Mayıs 1972 ‘Hava İndirme Tugayı’, 1992 yılında da ‘1’inci Komando Tugayı’ olarak değiştirilmiştir.

Ana yapı olarak tugay olsa da kuruluş ve konuş olarak tümen büyüklüğündedir. Bu yapısı itibari ile hem komando tugayları arasında hem de diğer piyade tugayları arasında tektir. Tugayın bünyesinde 4 Komando Taburu, 1 Hava İndirme Taburu, 1 Topçu Taburu, 1 Lojistik Destek Taburu, 1 Eğitim Taburu ve 1 Eğitim Destek Taburu bulunmaktadır. Ayrıca Tugay karargahı ile bu karargaha bağlı 1 Muhafız Bölüğü, 1 Tanksavar Birliği, 1 Muhabere Elektronik Sistemler Bölüğü, 1 İstihkam Bölüğü ve 1 Hizmet Birliği bulunmaktadır. Anılan birliklerin bünyesinde de pek çok idari, lojistik, muharip ve özel görevleri icra edebilen alt birlikler bulunmaktadır. Tugay Kayseri ilinde 3 ayrı kışlada konuşlanmış bulunmaktadır. Bu kışlalar Kayseri Melikgazi’de bulunan General Adnan Doğu Kışlası (Köşk Kışla), Kayseri Zincidere Talas’da bulunan General Vecihi Akın Kışlası (Zincidere Kışlası) ve Kayseri Erkilet’te bulunan Erkilet Kışlası’dır.

Subay, astsubay, uzman erbaş ve erlere eğitim verilir. TSK’nde tüm rütbedeki askeri personele her seviyede askeri paraşüt eğitimi yalnızca bu tugay tarafından verilir. Ayrıca uzman erbaşlar ile erlere (kısa dönem erler dahil) temel askerlik ve komando temel eğitimleri verilir.

ÖDÜLLERİ

Tugayın sancağına Irak kuzeyinde icra ettiği sınır ötesi harekattaki başarısı sebebiyle 07 Ocak 1993 tarihinde ‘Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası’ takılmıştır. Şehit paraşütçüler anısına 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli bir üsteğmen tarafından ‘En Yüksekteki En Büyük Türk Bayrağı Açma’ faaliyeti icra edilerek Guiness Rekorlar kitabına giren bir paraşüt atlayışı icra edilmiştir.

SÜLEYMAN ŞAH SAYGI KARAKOLUNUN EMNİYETİ 2’İNCİ KOMANDO TUGAYINDA İDİ

Suriye’de yaşanan güvenlik sorunları ve iç savaş sebebiyle 2 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun emniyeti 1’inci Komando Tugayı birlikleri tarafından alınmıştır. Buradaki birlik Haziran 2014’te görevini Özel Kuvvetler Komutanlığı’na devretmiştir.

PATLAMAYA KADARKİ ŞEHİT SAYISI 342

10 Haziran 2015 tarihi itibariyle 1’inci Komando Tugayı’nın 76’sı Kıbrıs Barış Harekatı’nda, 235’ü İç Güvenlik Harekatında olmak üzere toplam 342 şehidi bulunmaktadır.

1’inci Komando Tugayı birlikleri halen hem Kayseri, hem teröristle mücadele bölgeleri hem de Irak kuzeyinde görevlerine başarı ile devam etmektedir.

Eğitim süreleri temel askerlik eğitimi için 3 hafta, komando temel eğitimi için 5 hafta, askeri paraşüt eğitimleri için 3 ile 9 hafta arasında değişmektedir.

Etiketler: 1. Komando Tugayı, Türk Hava Kuvvetleri


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