Kaza, saat 08.30 sıralarında Atatürk Bulvarı valilik önünde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda duran 19 KC 707 plakalı panelvan minibüse Ömer Tezcan'ın(37) kullandığı 55 ANP 14 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen Samet Gülcan(29) yönetimindeki 52 LG 072 plakalı otomobil de 55 ANP 14 araca çarptı. Çarpmasının etkisiyle 55 ANP 14 plakalı otomobil yol kenarındaki parmaklıkları kırarak raylı sistem hattına girdi. Kazada yaralanan Samet Gülcan, Mustafa Karmil(27) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Ömer ve Hüseyin Tezcan(62) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenan Akyüz

SAMSUN