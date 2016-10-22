Diğer
Kategoriler

Zincirleme kaza: 4 yaralı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 4 yaralı

22 Ekim 2016 10:43

Kaza, saat 08.30 sıralarında Atatürk Bulvarı valilik önünde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışıklarda duran 19 KC 707 plakalı panelvan minibüse Ömer Tezcan'ın(37) kullandığı 55 ANP 14 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen Samet Gülcan(29) yönetimindeki 52 LG 072 plakalı otomobil de 55 ANP 14 araca çarptı. Çarpmasının etkisiyle 55 ANP 14 plakalı otomobil yol kenarındaki parmaklıkları kırarak raylı sistem hattına girdi. Kazada yaralanan Samet Gülcan, Mustafa Karmil(27) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Ömer ve Hüseyin Tezcan(62) ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Kenan Akyüz
SAMSUN 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!