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Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobille römorku saman balyası yüklü traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

10 Ağustos 2017 00:23

Kaza, Beyşehir-Konya Karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (68) yönetimindeki 42 H 7193 plakalı otomobil, iddiaya göre, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen Mehmet Ç.’nin (52) kullandığı 42 B 1574 plakalı, römorku saman balyası yüklü traktörü sollamak istedi. Sollama yaptığı sırada karşıdan gelen bir aracın olduğunu fark eden sürücünün kullandığı otomobil, yavaşlamak istediği sırada traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle balya yüklü römork devrilerek yan yatarken, içerisindeki balyalar etrafa saçıldı, traktör ise karşıdan gelen Musa Ö. idaresindeki 71 EY 706 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan Fahriye Kayar olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kadının eşi sürücü Hasan K. ile traktör sürücüsü Mehmet Ç. ve yanında yer alan Zarife Ç. ( 53) ile Mevlüt Ç. yaralandı. Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Esra Ö. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazada ölen Fahriye Kayar'ın cenazesi ise savcı incelemesi sonrasında otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü Kayar ve kazada ölen Fahriye Kayar'ın, Beyşehir’e bağlı Sarıköy Mahallesi'nden Ağılönü Mahallesi'nde oturan bir aile dostlarının evine hacı uğurlama ziyaretine gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Ali Rıza Önses
 

Etiketler: kaza, Konya


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