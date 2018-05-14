Zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kaza, İzmir Aydın Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesinin Kuşçuburun Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Saat 14.15 sıralarında gerçekleşen kazaya toplamda 6 araç karıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin aracındaki şoför ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksaklıklar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı