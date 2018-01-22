Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

Edinilen bilgilere göre, D-140 Karayolu Batakköy Kavşağında Akyazı’dan Karapürçek istikametine gitmekte olan Ali Y. idaresindeki 54 T 2008 plakalı ticari taksi ile Adapazarı Dokurcun istikametinde gitmekte olan Semih Y. idaresindeki 34 KA 9573 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Küçücek Akyazı istikametinde giden ve kavşakta yeşil ışığın yanmasını bekleyen Ali Ç. idaresindeki 54 D 0350 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken üç otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Ali Yıldırım

