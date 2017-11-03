Zincirleme kazada tırlar birbirine girdi!

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi D-100 Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ışıklarında meydana gelen trafik kazasında, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan İbrahim G. idaresindeki 14 GH 358 plakalı tır aynı istikamette önünde seyir halinde olan 34 BY 7023 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 BY 7023 plakalı tırda önünde seyir halinde gitmekte olan 54 E 8382 plakalı tıra çarptı. Kaza sonucu 14 GH 358 plakalı tır sürücüsü İbrahim G. tırın şoför kabininde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede sıkıştığı kabinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şoför tedavi altına alınmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.