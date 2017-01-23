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Zincirleme trafik kazası: 24 yaralı

Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 24 yaralı

23 Ocak 2017 11:34
Zincirleme trafik kazası: 24 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Pasinler İlçesinde meydana gelen ve 8 aracın karıştığı zincirlemeye trafik kazasında 4’ü ağır 24 kişi yaralandı.

Epsemce kale blok tesisleri önünde yaşanan kazada buzlanma ve sis yüzünden iki TIR, iki minibüs ve 4 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 4 ağır yaralı toplam 24 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye giden Pasinler İlçe Jandarma ekipleri yaralı vatandaşları 112 servislerle çevre ilçelerdeki hastanelere sevk etti.

Jandarma ekipleri kısa süreli trafiğe kapanan yolda kazaya karışan araçları kaldırarak yolu trafiğe açarken kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: Erzurum, pasinler, zincirleme kaza


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