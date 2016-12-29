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Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları

Uludağ’da yılbaşı öncesi aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları

29 Aralık 2016 19:02
Zincirsiz yola çıkan sürücülerin zor anları - Tıkla İzle

Buz pistine dönen dağ yoluna zincirsiz çıkan acemi sürücülerin spin attığı görüntüleri ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden Bursa-Uludağ yolu trafiğe kapandı. 8 . kilometreden itibaren sürücülerin yukarıya çıkışlarına jandarma ekipleri tarafından izin verilmedi. Oteller bölgesinden aşağıya inişte tipiye yakalanan çok sayıda sürücü zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı vatandaşlar araçlarından inip kara saplanan otomobillerini çıkarmaya çalışırken buz pistine dönen yolda spin atanlar amatör kameralar tarafından görüntülendi. Karayolları ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yolun tekrar açılmasını sağladı. Jandarma ekipleri zincirsiz araçların Uludağ’a çıkmasına izin vermiyor.


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