Çanakkale’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışan Müjdat Turan, zıpkınla avladığı 1 metre 60 santim boyunda ve 47 kilo ağırlığındaki liça balığının, türünün Türkiye’de avlanmış en büyük balığı olduğunu söyledi. Turan, görüntülediği av anlarını sosyal medyadaki binlerce takipçisinin izlenimine sunuyor. Profesyonel olarak dalış yapan ve tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen Turan’ın dipte bekleme süresi 4.5 dakikayı buluyor. Turan, static apneada ise 6.5, 7 dakika suyun altında kalabiliyor.

Yaklaşık 10 yaşlarında denizle tanıştığını söyleyen Turan, "Denizle tanıştığımda denizin altını çok merak ediyordum. İlk maskemi alıp denizin altını keşfettiğimde, denizin altı beni büyüledi ve sonraki yıllarda bu tutkuya dönüştü. Sonra bu tutkuyu ileriki yıllarda bir sanata dönüştürdüm. Yani yaptığım işi artık bir sanat gibi yapmaya başladım. Ve bu denizin altındaki güzellikleri beni takip eden, beni seven binlerce insana sunmaya başladım. Tabi bu beni takip eden, beni seven insanlar, benim yaşadıklarımı benle beraber yaşadılar. Bunları her seferinde dile getirdiler. Bana bunları sundular. Ben denizlere derinliklere daldığımda onlar da benle beraber nefes tuttular. Benle beraber heyecanlandılar. Benimle birlikte o güzellikleri yaşadılar. Ve ben onlardan her zaman olumlu tepki aldım. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son zamanlarda avladığı büyük balıkların, genelde iyi nefes tutmasının, iyi bir kondisyona sahip olmasının sonucunda ortaya çıktığını belirten Turan, "Çünkü bu spor dünyanın en tehlikeli bir sporu. Ve çok iyi bir tecrübe gerektiriyor. Aynı zamanda yaptığımız spor heyecanlı ve karizmatik bir spor. Yaptığım son avlarda 47 kiloluk bir tane liça avladım. Şu anda Türkiye rekoru olarak belgelendi bu liça. Çünkü türünün en büyük balığı. Bu zamana kadar avlanmış en büyük balık. Bu balığı yaklaşık 40 metre derinlikte bir batığın üzerinde avladım. 20 metrelerde örümcek tekniği dediğimiz bir teknikle avladım. Balığı avladıktan 1 buçuk 2 saatlik bir uğraştan sonra kıyıya çekmeye başardım. Çünkü çok güçlü bir balık. Denizlerin en hızlı, en sert balığı. Yaklaşık kıyıdan 1 buçuk 2 kilometre açıklara sürüklendik. Ama tecrübemle deneyimlerimle bu balığı kıyıya çekmeyi başardım" diye konuştu.

Kendisini en çok heyecanlandıran avlardan birinin liça avı olduğunu ifade eden Türan, "Bu son yaptığım av. Çünkü boğazın derin sularına açıldık. Yani yanımızdan gemiler geçiyordu. Çok tehlikeli durum atlattık ama tecrübe ve deneyimlerimle üstesinden gelmeyi başardım. Yaptığım en iyi avlar, 50 kiloluk akya avım var. Yaklaşık 1.70 boyunda. Liça avım var yine 47 kilo. 1.70 boylarında. 9 kiloluk çipura avım var şu anda Türkiye rekoru olarak tanımlanıyor. Bu büyüklükteki balıklar dünyada çok zor ve nadir avlanan balıklar. Özellikle çipura avım beni yurt dışında da takip eden insanlar onların çok olumlu tepkilerini aldım. Bu çipura avlarımdan sonra İtalya’dan gelip benim belgeselimi yaptılar. Levrek avım var yine 13 kilo civarında. Böyle büyük balıklar hep avladım. Çünkü bu balıklar avlanması zor avlar dediğim gibi. Ciddi derecede nefes gerektiriyor. Ve iyi bir kondisyon gerektiriyor. Hemen hemen boyum kadar kilom kadar balıklar avladım hep çoğu zaman. Bu iş biraz dediğim gibi deneyim ve tecrübe istiyor" şeklinde konuştu.