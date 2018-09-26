Ziraat Bankası bilinçli çiftçiler için Genç Çiftçi Akademisi başlatıyor

Tarım ve hayvancılıkta bilinçli çiftçi yetiştirmek ve ülke ekonomisini daha çok kalkındırmak amacıya 18-30 yaş arasındaki gençlere eğitim verilecek. Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde verilecek olan eğitim sonunda çiftçiler daha donanımlı olacak. Çiftçilerin eğitim alacağı Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin tanıtım töreninde bir konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ''Tarımı işin göbeğine yerleştirmemiz gerekiyor. Doğru anlatmamız gerekiyor. Türkiye her sene cari açık için 60 milyar dolar bulmak zorunda. Yeni hükümetlerimiz bu sermaye birikimi alanlarına enerjiyi gösterdi. Dönem bu tarım sektörüne büyük oyuncuları getirme dönemidir. Biz bir girişimci motive edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

''2019-2020'de bu sektöre yönelik kredilerimiz, eğitimlerimiz daha yoğun bir şekilde olacak''

''Bu işi yapmaya hevesli olanlara pozitif ayrımcılık yapacağız'' diyen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

''Ziraat büyük düşünecek banka. Sadece Nevşehir için üretenler, sadece Ankara için üretenler, sadece Karadeniz için üretenler bu çağda yaşayamaz. Dünya için üretilecek. Teoriyle pratiği birleştireceğiz. Finans bir noktaya gelmek için önemli ama parametrelerden biri de heves etmektir. Her iş ortağımızın iyi niyetle bu işi belli bir noktaya ulaştırmak ve başarılı olmak için gayret ettiğini biliyorum. Verdiğimiz teşviğin sonunu görmeden matematiği olmayan işleri kenara bırakıyoruz. Yaptığınız işin bir çıktısı olmalı. Bir ürüne beş ayrı yardım yapıyoruz, hiçbirini yan yana getirip göremiyoruz. O kadar girdiye rağmen elimizdeki çıktı tartışılır. Eksikliklerimizi biliyoruz. 2019-2020'de bu sektöre yönelik kredilerimiz, eğitimlerimiz daha yoğun bir şekilde olacak. İş ortaklarımızla daha sıkı yapacağız bu işi. Sahada gidip göreceğiz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu işi yapmaya hevesli olanlara pozitif ayrımcılık yapacağız.''

Eğitimi tamamlayanlar tarımsal işletmelerde 3 hafta staj yapacak

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan ise, Türkiye'nin gerek tarımsal üretim imkanları, gerekse insan kaynağı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, ''Bilimsel bilgi ile pratik bilgi ve deneyimi birleştirince tarımsal üretimde daha doğru üretim olacağına, verimlilik ve karlılık oranlarının yükseleceğine, büyümenin mümkün olacağına inanıyoruz. Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, tarımsal ve finansal eğitim almış, finansal okur yazarlık kazanmış bilinçli gençler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik kazandırmayı amaçlayan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademimiz bu amaçlarla dizayn edilmiştir. Banka-üniversite iş birliği ile başlatmakta olduğumuz Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi tarımsal faaliyetlerde bulunmak isteyen gençlere tarımda teorik ve pratik bilgiyle donanarak yatırım ve üretim yapmayı, halen pratik bilgiyle tarımsal üretim yapan, teknik bilgi ve finansal okur yazarlık düzeyini geliştirmek suretiyle daha başarılı sonuçlar alabilmelerini ve böylece ülkemiz tarımının gençleri tarıma kazandırmayı hedeflemektedir'' şeklinde konuştu.

Genç Çiftçi Akademisi eğitimlerine değinen Göğebakan, ''Temel bitkisel ve hayvansal üretim konularında üretimin nasıl yapıldığı, verimlilik, karlılık ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyen tarımsal işletme için nelere ihtiyaç olduğu, üretim konusuyla ilgili girdi tedarik sisteminin nasıl çalışması gerektiği, ürünlerin toplanması, korunması, saklanması, pazara ulaştırılması sürecinde kritik unsurların neler olacağı, üretim konusuyla ilgili teknolojik, çevresel etkiler, gıda güvenliği için yapılması gerekenler gibi üretim konusuna ilişkin teknik konular öğretilecek. Yaklaşık 5 haftada tamamlanacak bu eğitimi başarılı şekilde tamamlayan katılımcılar, Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tarımsal işletmelerde 3 hafta süreyle iş başı stajına tabi tutulacak. Böylece 8 haftalık staj programını tamamlayacaklardır. Başarı sertifikasını alan gençlerimiz, ortaklık yapmak suretiyle işletme satın almak ya da mevcut işletmelerini büyütme gibi bankamızca kullandırılan uygun koşullu banka kredilerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar. Kendi adına faaliyette bulunmak istemeyen ancak tarım sektöründe profesyonel çalışmak isteyenler, Ziraat Bankasının ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin imzasını taşıyan önemli bir referansa sahip olarak iş imkanlarını geliştirme imkanı bulacaklardır'' açıklamalarında bulundu.

''Tarımsal üretimi seven ve yapmayı isteyen gençlerimize ve kadın çiftçilerimize öncelik vereceğiz''

Asgari olarak lise mezunu olan 18-30 yaş arasındaki gençlerin eğitime katılabileceklerinin altını çizen Göğebakan, ''Tarımsal üretimi seven ve yapmayı isteyen gençlerimize ve kadın çiftçilerimize öncelik vereceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı bölgelerde farklı üretim konularıyla ilgili şehir sayılarını da artırarak projemizi yaygınlaştıracağız. Projeyi yaygınlaştırırken farklı şehirlerdeki farklı üniversitelerimizle de iş birliklerini geliştirerek eğitim konularını çeşitlendireceğiz. Bu eğitimler katılımcılara ücretsiz sunulacak. Eğitim sürecinde günlük yemek ve diğer ihtiyaçlarına katkı vereceğiz. Proje boyunca tüm katılımcılara hayat ve sağlık sigortası projeleri yapılacaktır'' diye konuştu.

''Kadınların öncelikli olarak teşviğini doğru politika olarak görüyorum''

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise bilinçli tarımın ve çağdaş tarım eğitiminin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, ''Gıda üretimi için akıl, bilim ve bilgi gerekli. Bilinçli tarımı, çağdaş tarım eğitimini ön planda tutmamız gerekiyor. Buna uygun politikalar ve strateji de çok önemli. Ülkemiz tarım ver hayvancılık ülkesidir. Verilere baktığım zaman hiç o tabloyu görmüyorum. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk milli ekonominin temeli ziraattir demişti. Üreten insanın başımızın üzerinde yeri var. Burada üretimi teşvik etmek için çok güzel bir çalışma var. Kadınları teşvik etmemiz lazım. Kadınların girişimcilik ruhu, onların kararlılığı, cesareti bizlerden daha yüksek. Kadınların öncelikli olarak teşviğini doğru politika olarak görüyorum'' değerlendirmelerinde bulundu.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç de Türkiye'nin tohumda iyi bir noktaya geldiğini ve tohumun büyük bir kısmının artık Türkiye'de üretildiğini ifade ederek, geleneksel tarımdan modern tarıma geçildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş protokolü imzalayarak, hediye takdimi yapıldı.

Seda Kahramantürk - Cem Geçim - Nurullah Geylani