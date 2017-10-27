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Ziraat odası başkanı kardeşinin katilini öldürdü

Konya’da, Seydişehir Ziraat Odası Başkanı, 2005 yılında kardeşini öldürdükten sonra cezaevine giren ve yaklaşık 1 yıl önce hapisten çıkan şahsı vurarak öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.

Ziraat odası başkanı kardeşinin katilini öldürdü

27 Ekim 2017 11:23

Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Ziraat Odası Başkanı Ahmet Ü., 2005 yılında kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve yaklaşık bir yıl önce cezaevinden tahliye olan Mehmet Emin Kaya’yı Merkez Camisi önünde tabancayla vurdu. Ahmet Ü., olay sonrası cep telefonu ile yetkilileri arayarak haber verirken, jandarmaya giderek teslim oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mehmet Emin Kaya’nın hayatını kaybettiğini tespit ederken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Emin Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ahmet Ü.'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

İsmail Sünbül

 

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