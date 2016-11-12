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Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 1. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Beşiktaş 29 Kasım Salı günü saat 20.30'da İzmit İsmet Paşa Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği ile, Galatasaray TT Arena'da 30 Kasım Çarşamba saat 18.30'da Elazığspor ile, Fenerbahçe ise aynı gün saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç programı açıklandı

12 Kasım 2016 18:30

29, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

29 Kasım Salı
12.30 Yeni Amasya Spor - Medipol Başakşehir Fk (Amasya 12 Haziran)
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923 (Stat daha sonra açıklanacak)
17.30 Sivasspor - Göztepe (Yeni 4 Eylül Stadı)
18.30 Kayserispor - Boluspor (Büyükşehir BLD. Kadir Has)
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş (İzmit İsmet Paşa)

30 Kasım Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - 24erzincanspor (Tuzla Belediye Sahası)
14.00 Menemen Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor (Şanlıurfa Gap Arena)
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray - Elazığspor (Türk Telekom Arena)
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Ülker Stadyumu)

01 Aralık Perşembe
12.00 Sancaktepe Belediye Spor - Kasımpaşa (15 Temmuz Stadı)
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor (Yeni Rize Şehir)
18.30 Osmanlıspor Fk - Gaziantepspor (Osmanlı Stadı)
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker) 

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