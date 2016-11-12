29, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
29 Kasım Salı
12.30 Yeni Amasya Spor - Medipol Başakşehir Fk (Amasya 12 Haziran)
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923 (Stat daha sonra açıklanacak)
17.30 Sivasspor - Göztepe (Yeni 4 Eylül Stadı)
18.30 Kayserispor - Boluspor (Büyükşehir BLD. Kadir Has)
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş (İzmit İsmet Paşa)
30 Kasım Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - 24erzincanspor (Tuzla Belediye Sahası)
14.00 Menemen Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor (Şanlıurfa Gap Arena)
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray - Elazığspor (Türk Telekom Arena)
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği (Ülker Stadyumu)
01 Aralık Perşembe
12.00 Sancaktepe Belediye Spor - Kasımpaşa (15 Temmuz Stadı)
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor (Yeni Rize Şehir)
18.30 Osmanlıspor Fk - Gaziantepspor (Osmanlı Stadı)
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)