Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Karaman Belediyespor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 1

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Karaman Belediyespor, 6. dakikada Burak Gündoğdu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Konuk takım takım 68 Aksaray Belediyespor 12. dakikada Enes'in attığı golle durum eşitledi. Karaman Belediyespor 19. dakikada yine Burak Gündoğdu'nun ayağında bulduğu golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi takım, 64. dakikada Doğukan Çınar'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maç ev sahibi takımın galibiyetiyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Karaman Belediyesporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sevinç sırasında kısa süreli bir arbede de yaşandı. Karaman Belediyespor'un kalecisi Hayrettin Çınar, galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarla kutlamaya gittiği esnada 68 Aksaray Belediyesporlu bir oyuncuyla tartıştı. Tartışmaya diğer oyuncular da katılınca kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbede polis ve diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Mehmet Dağlı