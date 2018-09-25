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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: B.B. Erzurumspor: 1 Ankara Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: B.B. Erzurumspor: 1 Ankara Demirspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: B.B. Erzurumspor: 1 Ankara Demirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda B.B. Erzurumspor, sahasında Ankara Demirspor’u 1-0 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

Stat: Kazım Karabekir 

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Deniz Caner Özaral

B.B. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Hakan, Tolga, Jasmin Trtovac, Acka, Kone, Erhan Çelenk, Taylan (İbrahim dk. 68), Tshabalala (Muammed dk. 87 ?), Osman, Munsy (Thy dk. 61)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yedekler: Kerem, Leo, Auremir, Lokman, Emrah, Sunu, Polat,

Ankara Demirspor: Emre, Çağatay, İsmail, Burak, Murat (Serkan dk. 48), Umut, Şamil, Orhan, Uğur (Gökhan dk. 64), Barış Alper (Burak dk. 80 ?), Ozan
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Yedekler: Burak, Enis, Serkan, Alican
Gol: Munsy (dk. 28) (B.B. Erzurumspor)
Sarı kartlar: Jasmin Trtovac, Thy, Acka (B.B. Erzurumspor)  

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