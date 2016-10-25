Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Çaykur Rizespor: 3 - Fethiyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Çaykur Rizespor: 3 - Fethiyespor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında ÇAYKUR Rizespor evinde Fethiyespor ile karşılaştı. Sağanak yağmur ve stadyum ışıklarının çektiği kuş sürüsü arasında oynan müsabaka Çaykur Rizespor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Çaykur Rizespor: 3 - Fethiyespor: 0 (Maç sonucu)

25 Ekim 2016 21:28

5. dakikada Tuszynski'nin ortasında topla buluşan Recep’in şutu Kaleci Kubilay'da kaldı.

8. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tuszynski'nin şutunda top filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Fink’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah’ın şutu Kubilay’da kaldı.
78. dakikada Saadene’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Emrah’ın şutu ağlarla buluştu. 2-0
83. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Recep’in sert şutu Kaleci Kubilay’dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
89. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Furkan ağlarla buluşturdu. 3-0

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gencerler xxx, Engin Erdem xxx, Ahmet Şimşek xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Fink xxx, Atiyah xx, Yakoubi xxx, Özgür xx, Saadene xx, Recep xx, Emrah x (Muhammet Valcılar dk. 82 x), Oğuz xx (Furkan dk. 76 x), Mehmet xx, Tuszynski xx (Volkan dk. 86 ?)
Yedekler: Muhammed Uysal, Atiemwen, Oğuzhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fethiyespor: Kubilay x, Emre xx (Çağatay dk. 81 x), Hüseyin xx (Nurettin dk. 72 x), Hakan xx, Mert xx, Oktay xx, Anıl xx, Enes xx, Ömer xx, Hakkı xx, Rıdvan xx
Yedekler: İlker, Bayram, Bekir, Aytaç
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
Goller: Tuszynski (dk. 8), Emrah (dk. 58), Furkan (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ömer, Hakkı, Nurettin (Fethiyespor), Saadene (Çaykur Rizespor) 

Göktürk Fırat

Etiketler: 3 Eleme Turu, çaykur rizespor, Fethiyespor, maç sonucu, Ziraat Türkiye Kupası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!