5. dakikada Tuszynski'nin ortasında topla buluşan Recep’in şutu Kaleci Kubilay'da kaldı.
8. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tuszynski'nin şutunda top filelerle buluştu. 1-0
42. dakikada Fink’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrah’ın şutu Kubilay’da kaldı.
78. dakikada Saadene’nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Emrah’ın şutu ağlarla buluştu. 2-0
83. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Recep’in sert şutu Kaleci Kubilay’dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
89. dakikada Mehmet’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Furkan ağlarla buluşturdu. 3-0
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Koray Gencerler xxx, Engin Erdem xxx, Ahmet Şimşek xxx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Fink xxx, Atiyah xx, Yakoubi xxx, Özgür xx, Saadene xx, Recep xx, Emrah x (Muhammet Valcılar dk. 82 x), Oğuz xx (Furkan dk. 76 x), Mehmet xx, Tuszynski xx (Volkan dk. 86 ?)
Yedekler: Muhammed Uysal, Atiemwen, Oğuzhan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fethiyespor: Kubilay x, Emre xx (Çağatay dk. 81 x), Hüseyin xx (Nurettin dk. 72 x), Hakan xx, Mert xx, Oktay xx, Anıl xx, Enes xx, Ömer xx, Hakkı xx, Rıdvan xx
Yedekler: İlker, Bayram, Bekir, Aytaç
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
Goller: Tuszynski (dk. 8), Emrah (dk. 58), Furkan (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ömer, Hakkı, Nurettin (Fethiyespor), Saadene (Çaykur Rizespor)
Göktürk Fırat