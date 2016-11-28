Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçları yarın, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada D Grubu takımları arasında yer alan Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, çarşamba günü evinde Gençlerbirliği’ni ağırlarken, E Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da Elazığspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir

14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923

16.45 Sivasspor - Göztepe

18.30 Kayserispor - Boluspor

20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor

14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor

14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor

18.30 Galatasaray - Elazığspor

20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa

14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor

18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor

20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor