Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda ilk hafta mücadeleleri, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

28 Kasım 2016 11:37

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçları yarın, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada D Grubu takımları arasında yer alan Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, çarşamba günü evinde Gençlerbirliği’ni ağırlarken, E Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da Elazığspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923
16.45 Sivasspor - Göztepe
18.30 Kayserispor - Boluspor
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş

30 Kasım Çarşamba

12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor
14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor
18.30 Galatasaray - Elazığspor
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

1 Aralık Perşembe

12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor
18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç