Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçları yarın, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada D Grubu takımları arasında yer alan Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, çarşamba günü evinde Gençlerbirliği’ni ağırlarken, E Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da Elazığspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yarın
12.30 Yeni Amasyaspor - Medipol Başakşehir
14.30 Ümraniyespor - Aydınspor 1923
16.45 Sivasspor - Göztepe
18.30 Kayserispor - Boluspor
20.30 Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş
30 Kasım Çarşamba
12.00 Tuzlaspor - 24Erzincanspor
14.00 Şanlıurfaspor - Kırklarelispor
14.00 Menemen Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
16.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor
18.30 Galatasaray - Elazığspor
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
1 Aralık Perşembe
12.00 Sancaktepe Belediyespor - Kasımpaşa
14.00 Kızılcabölükspor - Atiker Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - İnegölspor
18.30 Osmanlıspor - Gaziantepspor
20.30 Trabzonspor - Gümüşhanespor