Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Vaz Te, altıpasın sağında yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

8. dakikada gelişen Akhisar Belediyespor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Soner’in düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

32. dakikada Vaz Te’nin sol kanattan ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Sami, arka direkte yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

44. dakikada Soner’in rakip ceza sahasının hemen solundan kullandığı serbest vuruşta altıpas noktası üzerinde iyi yükselen Safa Ali, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 4-0

67. dakikada Sami’nin pasıyla topla buluşan Vaz Te’nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inen Atilla’nın penaltı noktası yakınlarına çıkardığı pasta gelişine vuran Mert Çapar’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

71. dakikada Mert Çapar’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topa sahip olan Halil’in yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

89. dakikada Akhisar Belediyespor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner'in pasıyla topla buluşan Vaz Te'nin şutunda top filelere gitti. 5-2

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Onur Karabaş xx, Bahtiyar Birinci xx, Oktay Önge xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Tolga xxx, Orhan xx, Safa Ali xxx (Kadir dk. 90 ?), Aykut xx, Abdulkadir xxx, Soner xxx, Sissoko xx (Hasan Ali dk. 62 xx), Julio Sami xxx, Muğdat xx (Bertuğ dk. 70 xx), Vaz Te xxx

Yedekler: Lukac, Özer, Caner, Mervan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Nazilli Belediyespor: Metin x, Sabri x, Mehmet x, Hakan x, Yüksel x, Hüseyin Bülbül x (Hüseyin Cankut dk. 72 xx), Fatih x (Mert Çapar dk. 46 xxx), Mert Çakar x (Halil dk. 46 xxx), Muhammed Burak x, Gökhan x, Atilla x

Yedekler: Ersin, Berkay, Ramazan, Doğancan

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Vaz Te (dk. 7 ve 89), Soner (dk. 8), Sami (dk. 32), Safa Ali (dk. 44) (Akhisar Belediyespor), Mert Çapar (dk. 69), Halil (dk. 71) (Nazilli Belediyespor)

Sarı kart: Julio Sami (Akhisar Belediyespor)



Aykut Yeniçağ - Önder Aydın