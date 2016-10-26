Stat: Atatürk
Hakemler: Yiğit Aslan xx, Emir Eray Eyisoy xx, Kürşathan Akın xx
Boluspor: Erdi xx, Necati xx, Fatih xx, Efe xx, Hakan Arslan xx, Cumali xx, Tunahan xx (Özgür dk. 112 x), İsmail Yıldırım xx, Emrullah xx, Ozan xx (Umut dk. 96 x), Berat xx (Kutay dk. 116 x)
Yedekler: Melih, İbrahim, Hakan Özkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Elaziz Belediyespor: Gökhan xx, Furkan xx, Muhammet xx, Emrah xx, Volkan xx, Mehmet xx (Metehan dk. 104 x), Adlan xx (Tufan dk. 25 xx), Nihat xx, Semih xx, Ekrem xx, Okan xx
Yedekler: Emrah Gür, Serhat, Emrah Çalışır, Hakan Albayrak, Mehmet
Teknik Direktör: Bülent Güllü
Gol: İsmail Yıldırım (dk. 102) (Boluspor)
Sarı kartlar: Hakan Arslan, Fatih Turan, Emrullah (Boluspor), Furkan, Ekrem, Metehan (Elaziz Belediyespor)
Faruk Çidem