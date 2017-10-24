Ziraat Türkiye Kupası: Teleset Mobilya Akhisarspor: 6 - Anagold 24Erzincanspor:0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı 3. lig ekibi Anagold 24Erzincanspor’u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Muğdat’ın pasıyla topla buluşan Hora, iki rakibinden sıyrılarak girdiği ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Emnes’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hora’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Kıvanç’tan sekerek, tekrar Hora’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

28. dakikada Barbosa’nın rakip ceza yayının solundan ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Alperen’in kafa vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu. 3-0

52. dakikada Emnes’in ceza sahası içi sağından yerden pasında altıpas içerisinde gelişine vuran Hora’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

53. dakikada ceza sahası içerisinde Kıvanç’ın Muğdat’a yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi.

54. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Muğdat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

75. dakikada Akhisarspor atağında kalesini terk eden Kıvanç, ceza yayının içerisinde Hora’nın şutunu göğsüyle uzaklaştırmak isterken top Muğdat’ın önünde kaldı. Muğdat’ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 6-0

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Serkan Tokat xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Kadir xx, Lopes xx (Ömer dk. 46 xx), Eray xx, Orhan xx, Barbosa xx, Alperen xxx, Aykut xx, Muğdat xxx, Emnes xxx, Hora xxx

Yedekler: Bora, Onur, Henrique, Sissoko, Mustafa, Larsson, Caner

Teknik Direktör: Okan Buruk

Anagold 24Erzincanspor: Kıvanç x, Ensar x (Serkan dk. 66 x), Müslüm x (Serhat dk. 46 x), Hakan x, Berkant x (Alper dk. 80 x), Fatih x, Emre x, Oğuz x, Yunus Emre Tok x, Gökhan x, Murat x

Yedekler: Bilal, Serkan, Alper, Furkan, Yunus Emre

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Goller: Hora (dk. 15, 26 ve 52), Alperen (dk. 28), Muğdat (dk. 54 pen ve 75) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Lopes (Teleset Mobilya Akhisarspor), Emre (Anagold 24Erzincanspor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

