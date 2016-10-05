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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı.


05 Ekim 2016 15:02

TFF'den yapılan açıklamaya göre 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı şöyle:

25 Ekim Salı
12.00 Pendikspor - Gençlerbirliği
13.00 Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü
14.00 Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlik Spor
14.00 Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor
14.00 24 Erzincanspor - Yeni Malatyaspor
16.30 Elazığspor - Ofspor
17.15 Gaziantepspor - Düzyurtspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fethiyespor
21.00 Galatasaray - Dersimspor

26 Ekim Çarşamba
12.00 İnegölspor - Sarıyer
13.30 Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor
14.15 Çorum Belediyespor - Trabzonspor
14.30 Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor
14.30 Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor
15.00 Boluspor - Elaziz Belediyespor
15.00 Samsunspor - Menemen Belediyespor
15.00 Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği
15.00 Afjet Afyonspor - Ümraniyespor
15.00 Sivasspor - Bugsaş Spor
16.30 Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor
21.00 Bursaspor - Yomraspor

27 Ekim Perşembe
12.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
13.30 Yeni Amasyaspor - Denizlispor
14.30 Aydınspor 1923 - Antalyaspor
18.30 Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor
21.00 Kayserispor - Bucaspor 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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