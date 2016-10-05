TFF'den yapılan açıklamaya göre 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı şöyle:

25 Ekim Salı

12.00 Pendikspor - Gençlerbirliği

13.00 Amed Sportif Faaliyetler - Keçiörengücü

14.00 Kızılcabölükspor - Kocaeli Birlik Spor

14.00 Bandırmaspor - Sancaktepe Belediyespor

14.00 24 Erzincanspor - Yeni Malatyaspor

16.30 Elazığspor - Ofspor

17.15 Gaziantepspor - Düzyurtspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fethiyespor

21.00 Galatasaray - Dersimspor

26 Ekim Çarşamba

12.00 İnegölspor - Sarıyer

13.30 Gümüşhanespor - Konya Anadolu Selçukspor

14.15 Çorum Belediyespor - Trabzonspor

14.30 Büyükçekmece Tepecikspor - Şanlıurfaspor

14.30 Kırklarelispor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor

15.00 Boluspor - Elaziz Belediyespor

15.00 Samsunspor - Menemen Belediyespor

15.00 Balıkesirspor - Darıca Gençlerbirliği

15.00 Afjet Afyonspor - Ümraniyespor

15.00 Sivasspor - Bugsaş Spor

16.30 Akhisar Belediyespor - Nazilli Belediyespor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor

21.00 Bursaspor - Yomraspor

27 Ekim Perşembe

12.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

13.30 Yeni Amasyaspor - Denizlispor

14.30 Aydınspor 1923 - Antalyaspor

18.30 Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor

21.00 Kayserispor - Bucaspor