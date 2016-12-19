Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın

12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor

14.00 Kasımpaşa - İnegölspor

16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor

18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba

12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor

14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor

14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor

16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor

18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor

20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe

12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği

14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor

16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor

20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe