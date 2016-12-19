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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 3. hafta heyecanı yarın oynanacak Yeni Amasyaspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupasında 3. hafta heyecanı

19 Aralık 2016 10:23

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplarda 3. hafta heyecanı yarın ve 20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Gruplarda 2. hafta mücadelesinde 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray evinde Tuzlaspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Vodafone Arena’da Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Boluspor deplasmanına gidecekken, Amed Spor Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise İzmir deplasmanında Menemen Belediyespor’un konuğu olacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın
12.00 Yeni Amasyaspor - Sivasspor
14.00 Kasımpaşa - İnegölspor
16.00 Elazığspor - Anagold 24Erzincanspor
18.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
20.00 Boluspor - Beşiktaş

21 Aralık Çarşamba
12.00 Gümüşhanespor - Atiker Konyaspor
14.00 Ümraniyespor - Akhisar Belediyespor
14.30 Sancaktepe Belediyespor - Çaykur Rizespor
16.30 Gaziantepspor - Kırklarelispor
18.30 Osmanlıspor - Şanlıurfaspor
20.30 Galatasaray - Tuzlaspor

22 Aralık Perşembe
12.00 Amed Sportif Faaliyetler - Gençlerbirliği
14.00 Aydınspor 1923 - Bursaspor
16.30 Kayserispor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Trabzonspor - Kızılcabölükspor
20.30 Menemen Belediyespor - Fenerbahçe 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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