Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Grup kuraları Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde çekildi. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 Turu'na yükselecek.

Gruplarda ilk maçlar 29, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak. Kupada grup aşaması 19 Ocak 2017 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kura çekiminin ardından oluşan grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu

Kırklarelispor

Şanlıurfaspor

Gaziantepspor

Osmanlıspor

B Grubu

Sancaktepe Belediyespor

İnegölspor

Çaykur Rizespor

Kasımpaşa

C Grubu

Amed Sportif Faaliyetler

Menemen Belediyespor

Gençlerbirliği

Fenerbahçe

D Grubu

Darıca Gençlerbirliği

Boluspor

Kayserispor

Beşiktaş

E Grubu

24 Erzincanspor

Tuzlaspor

Elazığspor

Galatasaray

F Grubu

Yeni Amasyaspor

Göztepe

Sivasspor

Medipol Başakşehir

G Grubu

Aydınspor 1923

Ümraniyespor

Bursaspor

Akhisar Belediyespor

H Grubu

Kızılcabölükspor

Gümüşhanespor

Trabzonspor

Atiker Konyaspor

Sabri Kalkar

