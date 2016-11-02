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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupasında gruplar belli oldu

02 Kasım 2016 16:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu. Grup kuraları Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde çekildi. Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasındaki 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, Son 16 Turu'na yükselecek.

Gruplarda ilk maçlar 29, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta oynanacak. Kupada grup aşaması 19 Ocak 2017 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kura çekiminin ardından oluşan grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu
Kırklarelispor
Şanlıurfaspor
Gaziantepspor
Osmanlıspor

B Grubu
Sancaktepe Belediyespor
İnegölspor
Çaykur Rizespor
Kasımpaşa

C Grubu
Amed Sportif Faaliyetler
Menemen Belediyespor
Gençlerbirliği
Fenerbahçe

D Grubu
Darıca Gençlerbirliği
Boluspor
Kayserispor
Beşiktaş

E Grubu
24 Erzincanspor
Tuzlaspor
Elazığspor
Galatasaray

F Grubu
Yeni Amasyaspor
Göztepe
Sivasspor
Medipol Başakşehir

G Grubu
Aydınspor 1923
Ümraniyespor
Bursaspor
Akhisar Belediyespor

H Grubu
Kızılcabölükspor
Gümüşhanespor
Trabzonspor
Atiker Konyaspor

Sabri Kalkar
 

Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası


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Toplam Yorum (1)

  • muhittin : 02 Kasım 2016, Çarşamba 15:31
    00
    Amasya Spor'a başarılar
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