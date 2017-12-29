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Zirai atıklar ile sağlığı tehdit eden kanallara neşter vuruldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz günlerde içerisinde bulunan zirai atıklar ile gündeme gelen sulama kanalları Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı ekipler tarafından temizlenmeye başlandı. Kanalların temizlenmesi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Zirai atıklar ile sağlığı tehdit eden kanallara neşter vuruldu

29 Aralık 2017 10:19

Türkiye’de örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Aksu İlçesi’ne bağlı Kundu Mahallesi’ndeki kanalların içerisinde biriken sera atıkları, geçtiğimiz günlerde gündeme getirilmişti. Binlerce dönüm seranın ve tarım alanlarının sulandığı sulama kanallarının içler acısı durumu vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. Görüntüler sonrası DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 3 gündür çalışmalarını aralıksız devam ettiren ekipler, kanalları temizlemeye başladı. Kanalların temizlenmesi mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kanalların içerisinden çıkan atıklar ise bu kadarına da pes dedirtti.

"Kokulardan rahatsız oluyorduk"

Mahalle sakini Hasan Sargın, Aksu’da en az hizmet alan mahalle olduğunu iddia ederek, “Kanallarımız temizlenmeye başlandı. DSİ ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Burada uzun zamandır kanalların oluşturduğu kokulardan rahatsız oluyorduk. Şimdi temizlendi. Tarım alanlarımızı sularken de içimiz rahat edecek” açıklamasında bulundu. 

Ertuğrul Gün

Etiketler: antalya, zirai atık

 

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