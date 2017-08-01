Zirai ilaç ile binlerce arıyı telef ettiler

Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akdarı köyünde bulunan Fatih Balcı’ya ait 20 kovandaki arılar, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tarım ilacı ile zehirlendi.

Arılı kovanları telef edilen Fatih Balcı gördüğünüz gibi bu şekilde bir zulüm ettiler. Hiçbir din bunu kabul etmez diyerek şöyle devam etti; ’’Maddi ve manevi hasar çok büyük, bunun için yetkililerden yardım istiyorum. Köyümüzde bu ilk değil, önceden de birkaç kez aynı şekilde yapıldı. Buna bir çare bulmalarını istiyorum ve ben yandım ama başkaları yanmasın. Arıları öldürmek için patates, koyunlar ve büyük baş hayvanlara sulandırıp parazitlerini öldürmek için kullanılan ilacı kullanmışlar. Ve aşırı derecede sulandırmadan; yani sade bir şekilde adam hazırlamış ve kovanlarımın kapaklarını açarak resmen devirmiş. Gördüğünüz gibi arı tamamen su, aşırı bir derecede döküm yapmış.’’ Dedi.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise yaptığı açıklamada, Bir canlının vatandaş tarafından zehirlenmesi gerçekten insanlığa sığmayacak bir durumdur dedi. Evliyaoğlu, ’’Çıldır ilçesi Akdarı köyünde bulunan ve Birliğimizin üyesi olan arıcımız yaklaşık 80 arılı kovan’dan 20 arılı kovanın Zirai ilaçlarla zehirlendi. Hasat dönemindeyiz, kovanlar katlı ve yaklaşık 20 kovandan 400 kilogram bal ve karşılığında 20 bin TL’ye yakın bir maddi kayıp söz konusu. Kovanların da zarar görmesi ile bu kayıp 35 bin TL. Kayıp mevcut. Bir canlının vatandaş tarafından zehirlenmesi gerçekten insanlığa sığmayacak bir durumdur. Yetkililerin bu olaya bir an önce el atarak arıcımızın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Kurumlar, Tarım Müdürlüğü, Jandarma ekipleri suçlu kim ise bir an önce bulup cezalandırmalıdır. Diğer kovanlar zehirlenmemiş ama zehirlenen arılı kovanlarda bal olduğu için ve hasat dönemi de bitmek üzere, arılar diğer zehirli kovanda balları taşıdıkları için diğer kovanlar da risk altında. Taşınan ballardan diğer arılar da yediği zaman zehirlenecek ve bu üreticimizden kimse bal almaz. Çünkü zehirli bir tarım ilacı kullanılmıştır ve arıcımızla da görüşerek imha edeceğiz. Bunu yapmamızdaki amaç; hem diğer arıları kurtarmak hem de çevreye zarar vermemek için imhadan başka çaremiz yoktur.’’ Şeklinde konuştu.

Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Olgun Yıldız