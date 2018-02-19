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Zırhlı para nakil aracını kamerasına sprey sıkıp soydular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir bankanın zırhlı para nakil aracını kamerasına sprey sıkarak soyan şahıslar araçla kaçtı.

Zırhlı para nakil aracını kamerasına sprey sıkıp soydular

19 Şubat 2018 18:25

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bankadan para alıp çıkan 34 NP 9294 plakalı zırhlı para nakil aracı, Pembe Köşk Sokak’a geldiği esnada bir sürücü aracını sokak üzerinde durdurdu. Bu esnada başka bir araç nakil aracına yaklaşırken, duran aracın sürücüsü arabada bulunan özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, aracın arkasındaki kameraya görüntü alınmasını engellemek için sprey sıkarak kapıyı açtı. Araçtaki yüklü miktardaki parayı alan şahıs, olay yerinde bekleyen araçla olay yerinden uzaklaştı. Zırhlı para nakil aracındaki güvenlik görevlisinin olayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik görevlisi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, kaçan sürücü ile yanındaki şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı. 

Oğuzhan Eke - Uğur Konuk

 

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