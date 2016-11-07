Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Elazığ’da polislerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

07 Kasım 2016 20:59

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında İmam Efendi Bulvarı ile Güney Çevre Yolu’nun birleştiği kavşakta meydana geldi. Güney Çevre Yolu'ndan Malatya istikametine seyir halinde olan 23 A 0542 plakalı zırhlı personel taşıyıcı ile 16 AR 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada zırhlı polis aracında bulunan 2 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün de polis olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yunus Özhanlı

Etiketler: 2 polis yaralı, elazığ, otomobil çarpıştı, zırhlı polis aracı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!