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Zırhlı Polis Aracına Roketli Saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da teröristler tarafından bir benzin istasyonunda güvenlik amacıyla bekleyen zırhlı araca, zırh delici roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır olmak üzere, 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, roket mermisinin benzinliğe isabet etmemesi olası bir faciayı engelledi.

Zırhlı Polis Aracına Roketli Saldırı: 1i ağır, 3 yaralı

30 Ekim 2016 00:19
Zırhlı Polis Aracına Roketli Saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolu 75 Metre Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından yol kenarında bulunan benzin istasyonunda güvenlik amacıyla bekletilen Shorland adlı zırhlı polis aracına, zırh delici roketatarla saldırı yapıldı. Saldırıda, roketin benzinliğe isabet etmemesi olası bir faciayı engellerken, aracın içerisinde bulunan 2 polis ile 1 bekçi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.


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