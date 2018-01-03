Zirkonyum ile ayrık dişlerinizden kurtulun

Arslan, “Ancak doğuştan ya da sonradan meydana gelen estetik kaygıların yaşandığı bu gibi durumlarda zirkonyum uygulaması dişlere istenen şeklin verilmesini ve kişilerin öz güvenlerini dişleriyle birlikte yeniliyor” diye konuştu.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan,''Diş hekimliğinde gelişen yeni teknolojiler sayesinde artık estetik diş uygulamaları fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.''dedi.

Günümüzde dişlerin kuronla kaplanmasında uzun yıllardır kullanılan metal destekli porselenler yerini artık Zirkonyum alt yapılı porselenlere bıraktığını kaydeden Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Biyolojik uyum, doğal görüntü, estetik ve mekanik direnç gibi istediğimiz tüm özelliklere sahip olan bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan Zirkonyum kullanılır. Zirkonyum esaslı porselenleri, hem ön dişlerde kullanılabilecek kadar doğal olmaları, hem de arka dişlerde kullanılabilecek sağlamlıkta olmaları sebebi ile güvenle tercih etmekteyiz. Ayrıca, Zirkonyum Porselenlerin ışığı geçirebilme özelliği sayesinde, eski metal diş kaplama uygulamalarına göre, orijinal dişlere en yakın, doğal ve daha estetik bir görünüm sağlayabiliyoruz. Diş ve diş eti hastalıklarını engelleyen zirkonyum, dişlere istenilen şekil ve rengin de verilmesine olanak sağlıyor.Kaplamalar ile kişiler muntazam,bembeyaz ve doğal görünümlü dişlere kavuşabilirler” diye konuştu.

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, zirkonyum dişlerin nerelerde kullanıldığı konusunda ise şunları söyledi; “Beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınamayan ileri derecedeki renkleşmelerde kalıtsal yapı renkleşmelerinde, Önceden dişleri kesilmiş kişilere ayrık dişleri birleştirmede, Kırık dişlerin düzeltilmesinde, Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde, Dolgu yapılamayacak kadar aşırı madde kaybı olan dişlerde Zirkonyum güvenle uygulanmaktadır. Zirkonyum Porselen alerjik olmadığı gibi, doku dostu bir materyaldir. Ayrıca yalıtıcı özelliği ile sıcak soğuk hassasiyeti gelişmez.”