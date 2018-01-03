Diğer
Kategoriler

Zirkonyum ile ayrık dişlerinizden kurtulun

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, birbirinden ayrık olan diş yapısının kişilerde estetik görünüme zarar vermenin yanı sıra diğer diş sorunlarında olduğu gibi psikolojiyi de olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Zirkonyum ile ayrık dişlerinizden kurtulun

03 Ocak 2018 11:49

Arslan, “Ancak doğuştan ya da sonradan meydana gelen estetik kaygıların yaşandığı bu gibi durumlarda zirkonyum uygulaması dişlere istenen şeklin verilmesini ve kişilerin öz güvenlerini dişleriyle birlikte yeniliyor” diye konuştu.

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan,''Diş hekimliğinde gelişen yeni teknolojiler sayesinde artık estetik diş uygulamaları fazlasıyla ön plana çıkmaktadır.''dedi.

Günümüzde dişlerin kuronla kaplanmasında uzun yıllardır kullanılan metal destekli porselenler yerini artık Zirkonyum alt yapılı porselenlere bıraktığını kaydeden Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Biyolojik uyum, doğal görüntü, estetik ve mekanik direnç gibi istediğimiz tüm özelliklere sahip olan bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan Zirkonyum kullanılır. Zirkonyum esaslı porselenleri, hem ön dişlerde kullanılabilecek kadar doğal olmaları, hem de arka dişlerde kullanılabilecek sağlamlıkta olmaları sebebi ile güvenle tercih etmekteyiz. Ayrıca, Zirkonyum Porselenlerin ışığı geçirebilme özelliği sayesinde, eski metal diş kaplama uygulamalarına göre, orijinal dişlere en yakın, doğal ve daha estetik bir görünüm sağlayabiliyoruz. Diş ve diş eti hastalıklarını engelleyen zirkonyum, dişlere istenilen şekil ve rengin de verilmesine olanak sağlıyor.Kaplamalar ile kişiler muntazam,bembeyaz ve doğal görünümlü dişlere kavuşabilirler” diye konuştu.
Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, zirkonyum dişlerin nerelerde kullanıldığı konusunda ise şunları söyledi; “Beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınamayan ileri derecedeki renkleşmelerde kalıtsal yapı renkleşmelerinde, Önceden dişleri kesilmiş kişilere ayrık dişleri birleştirmede, Kırık dişlerin düzeltilmesinde, Çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde, Dolgu yapılamayacak kadar aşırı madde kaybı olan dişlerde Zirkonyum güvenle uygulanmaktadır. Zirkonyum Porselen alerjik olmadığı gibi, doku dostu bir materyaldir. Ayrıca yalıtıcı özelliği ile sıcak soğuk hassasiyeti gelişmez.”

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç