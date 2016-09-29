Diğer
Kategoriler

Zirve davasında sıcak gelişme

Zirve Yayınevi Cinayetinde 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanık için tutuklanma talep edildi.

Zirve davasında sıcak gelişme

29 Eylül 2016 21:25

Dün gerçekleştirilen karar duruşması sonrasında Malatya’da Zirve Yayınevi’nde 3 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Cuma Özdemir ve Salih Gürler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Elektronik kelepçe ile adli kontrol kararı kapsamında evlerinde bulunan 5 sanık için adli kontrol kararının devam etmesi kararı çıkmıştı.

Bugün savcılık itirazı üzerine müebbet hapis cezası alan 5 sanık için tutuklanma talep edildi. Karar sonrası Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım ve Salih Gürler Malatya’da, Cumali Özdemir Darende, Hamit Çeker ise Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 sanığın yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Etiketler: Zirve Yayınevi davası


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!