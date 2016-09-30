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'Zirve' sanıkları adliyede

Zirve Yayınevi cinayetiyle ilgili davada 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanık, tutuklanma talebi ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirildi.

Zirve sanıkları adliyede

30 Eylül 2016 09:13

28 Eylül'deki karar duruşmasında Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesince 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın elektronik kelepçeli adli kontrol kararının devamına hükmedilmişti.
Kararın ertesi günü Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz ederek sanıklar hakkında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "Hükmen tutuklanmalarına yer olmadığına" dair kararın kaldırılmasını talep etti. İtiraz üzerine mahkeme sanıklar hakkında ilgili kanun gereğince tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım ve Salih Gürler Malatya’da, Cumali Özdemir Darende'de, Hamit Çeker ise Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 sanık sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesine getirildi. 5 sanık adliye binasının tutuklu girişinden içeri alındı.

Erdal Akbuğa

Etiketler: Zirve Yayınevi


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