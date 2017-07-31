Zirve tutkunu dağcıya son veda

Kırgızistan’daki 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri Dağı'na ikinci defa tırmanan dağcı Hakan Coşkun, tırmanışın ardından rahatsızlanarak kalp krizi geçirip, yaşama veda etmişti. 41 yaşındaki Coşkun’un ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Elbistanlı dağcının cenazesi ise uzun uğraşlar ve profesyonel dağcıların katıldığı tırmanış ile ilk önce 6 bin 200 metredeki ana kamp alanına, daha sonra ise helikopterle yerleşim merkezine indirildi. Coşkun’un cenazesi, Kırgızistan’daki işlemlerin ardından uçakla İstanbul’a, oradan da Malatya’ya gönderildi. Coşkun’un cenazesi, gece saatlerinde karayolu ile memleketi Elbistan’a getirilerek morga konuldu. Cenaze namazının kılınacağı Ulu Cami’ye getirilişi sırasında ise gözyaşları sel oldu. Birlikte tırmanış yaptığı, tırmanış eğitimi verdiği arkadaşları ve sevenleri, Coşkun’un tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Üzerinde Coşkun’un fotoğrafının basılı olduğu ve ‘unutmayacağız’ yazılı siyah tişörtlerle cenaze törenine katılan arkadaşlarından ve antrenörü olan Niğdeli dağcı Yusuf Gültekin, Coşkun’un dağcılık camiasında çok sevilen bir kişiliği olduğunu söyledi.

Hakan Coşkun’un ömrünü dağcılık sporuna ve doğaya adadığını vurgulayan Gültekin, “Hakan kardeşimizle hem antrenörlük kursunda, hem de eğitimlerde sürekli beraber çalıştık. Ömrünü hem dağa, hem de doğaya adayan bir adamdı. Dağcılık camiasında da çok sevilen ve bilinen bir arkadaşımızdı. Özellikle kışın bu bölgede buzul tırmanışları için çok emek sarf etti. Suyolları yapıp, buzul yolları oluşturup şelale tırmanışları yapmak için çok emek sarf etmişti. Dağcılığın tamamında emeği olan bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Üzdü bizi. Mekanı cennet olsun. Hakan kardeşimizi unutturmayacağız” şeklinde konuştu.

Törene katılan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, güçlükle ayakta durabilen Coşkun’un eşi Tuba Coşkun’u teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Akkoyun, “Geride böyle iyi intibalar bırakmak her kula nasip olmaz. Allah rahmet eylesin. Bizleri de sizlerin bir kardeşi olarak görün. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Gönlünü verdiği dağlarda hayata veda eden Hakan Coşkun’u son yolculuğunda Türkiye’nin her yerinden dağcılar da yalnız bırakmadı. Yasa boğulan dağcılık camiasından birçok antrenör ve sporcu, cenaze törenine katıldı. Coşkun’un cenazesi, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel’in kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınarak defnedileceği Gariplik Mezarlığı’na götürüldü. 41 yaşında hayata veda eden ve geride acılı bir eş, bir de kız çocuğu bırakan Coşkun’un cenazesi, gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Murat Sürücü