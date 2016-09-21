Gaziantep’te FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Zirve Üniversite’sine yönelik yürütülen soruşturmada 12 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar neticesinde, eski Zirve Üniversitesi öğretim görevlisi 12 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca özel okullarda görev yapan 2 öğretmen tutuklanmış, kamuda görev yapan 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Adliye personellerine yönelik yapılan soruşturmalar gereği hakkında arama yakalama gözaltı işlemi devam eden 1 adliye personeli yakalanarak gözaltına alınmış, Emniyet Personellerine yönelik yapılan işlemler gereği ise gözaltına alınan 1 komiser tutuklanmıştır” denildi.