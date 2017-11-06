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Zirve Yayınevi davasına bakan mahkeme başkanı FETÖ'cü çıktı

Malatya’daki Zirve Yayınevi davasına bakan mahkemenin başkanıyken, sonrasında Yargıtay üyeliğine seçilen Eray Gürtekin hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Zirve Yayınevi davasına bakan mahkeme başkanı FETÖcü çıktı

06 Kasım 2017 10:01

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla bazı eski yüksek yargı mensubu hakkında fezleke hazırlanarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hakkında fezleke düzenlenenler arasında Malatya’daki Zirve Yayınevi davasına bakan mahkemenin başkanıyken daha sonra Yargıtay’a üye seçilen Eray Gürtekin de bulunuyor. 19 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındıktan 3 gün sonra 22 Temmuz’da tutuklanan Gürtekin hakkında hazırlanan fezlekede, “FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütünün yargı içerisindeki yapılanması içerisinde şüpheli Eray Gürtekin’nin da yer aldığı, örgütün hiyerarşik yapılanmasında bilerek ve isteyerek yer almak suretiyle FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Eray Gürtekin’in, Mehmet Kaya ve Bülent Çiçekli’nin evinde yapılan toplantılar sonucunda Yargıtay’a gönderilmesine karar verilen isimlerden olduğu kaydedilen fezlekede, Eray Gürtekin’in yüksek mahkemede görev yaptığı esnada da örgüt adına hareket ettiği belirtildi. 

Etiketler: dava, fetö, Zirve Yayınevi

 

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