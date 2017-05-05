Zirvedeki girişimciler deneyimlerini paylaştı

Türkiye’nin önemli sanayicilerini, sektörlerinde fark oluşturan girişimcilerini ve geleceğin potansiyel girişimci öğrencilerini buluşturan Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 3. Girişimcilik Zirvesi, 3-4 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Çayorova’da gerçekleştirildi. Girişimciliğin küresel gelişimine yön veren fikir liderlerini, bölge sanayicileri ve öğrenciler ile bir araya getirerek, girişimciliği desteklemek, başarı hikâyelerini yaymak, küresel girişimcilik vizyonunun gelişmesini sağlamak ve ideal iş ortamını oluşturmak için işbirliklerine zemin hazırlamak amacı ile yapılan zirveye Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Vali Yardımcısı ve Gebze Kaymakam V. Hasan Gözen, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Zirve Komite Başkanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başkanları, sanayiciler, iş adamaları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Gençlere önemli sorumluluklar düşüyor

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından GTÜ tanıtım videosunun gösterimi ile başlayan zirvede açılış konuşmasını GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Zirve Komite Başkanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı yaparak zirvenin amacını aktardı. Protokol konuşmalarında söz alan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler Gebze Bölgesinin girişimci potansiyelinden bahsederek oda olarak verdikleri eğitim ve destekleri belirtti. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise konuşmasında işsizlik rakamlarını gözler önüne sererek girişimcilere ülkenin ne kadar ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gençlerin girişimcilik ruhlarını ortaya çıkarmaları konusunda hayata geçirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bu konuda gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Ana teması 'Girişimci Fikirler Dijital Çözümler' olan 3. GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde, Türkiye’nin rol model girişimcilerini, öncü sanayicilerini ve potansiyel girişimcilerini buluşturan yenilikçi bir platform oluşturmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün programın selamlama konuşmasını gerçekleşirdi. Görgün konuşmasında, “Girişimcilik, tüm dünyada istihdam oluşturmanın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli katalizörlerindendir. Ayrıca girişimciliğin sadece ekonomik alanda değil; ülkelerin sosyal, kültürel, siyasal, hatta askeri alanlarda da rekabet gücünü artırması için gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Gebze Teknik Üniversitesi olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi üzerine ve inovatif girişimciliği, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında bir yapı taşı haline getirme amacına destek verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayal kuranlar fark oluşturur

Silikon Vadisi’nde StarTURK isimli kuluçka merkezinin kurulması projesinde ve Gebze’de kurulmakta olan Bilişim Vadisi projesinde stratejik ortak olarak yer aldıklarını hatırlatan Görgün, bu çabaların GTÜ’ yü TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sıralamasında 11. sıradan 7. sıraya taşıdığını belirtti. Görgün sözlerini “Dijital çağın getirdiği fırsatlardan yararlanmak, ancak ve ancak, risk alabilen, cesaretli, hayal kurabilen, vizyonu olan, fark oluşturabilen, inisiyatif kullanan, yaptığı işe tutkuyla bağlanan, Ar-Ge ve inovasyonu başarıyla kullanabilen genç girişimcilerle mümkün olacaktır. Bizler de Gebze Teknik Üniversitesi olarak geleneksel üniversite anlayışının üzerinde, yenilikçi, cesur ve yorulmak bilmez bir çabayla yüksek teknoloji üretimine katkıda bulunacak girişimci ruha sahip araştırmacılar ve öğrenciler yetiştirme gayretindeyiz” şeklinde tamamladı.

Gençler için rol modeller bu zirvede bir arada

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmada, girişimciliği çok küçük adımlarla başlayan yolculukların, kesin inanmışlıkların öyküsü olarak tanımladı. “Büyük bir millet ve devlet olarak geleceğe doğru yürüyüşümüzde en önemli zenginliğimiz insanlarımız ve gençliğimizdir” diyen Güzeloğlu gençlerin ideali ararken, kendilerini geleceğe hazırlarken doğru kişiler ve modellerle bu platformda buluştuğunu söyledi. Protokol konuşmalarının ardından girişimcilik konusunda öncü iş adamları olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdulsamet Temel, Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bayraktar, P&G Türkiye, Kafkaslar ve Avrupa Bölgesi Bilgi Teknolojileri ve Global İş Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Özgür Genç, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Simge Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Şemsi Durdu, ODTÜ İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yılmaz' ın oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda deneyimleri ve küresel rekabet ve yenilikçi Türkiye’de girişimcilik ekosistemi ile fark oluşturabilmek için neler yapılacağını paylaştılar.

Zirvenin ilk gününün son oturumunda ise İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, Makine ve İmalat Sanayicileri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, BİRLİK OSB (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Arslanbey OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ertuğ, GTO yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler’in oturum başkanlığında girişimciliğe yön veren aktörler olarak OSB'lerde yapılan çalışmalar ve verdikleri destekleri aktardılar. Aynı zamanda önemli başarılar sağladıkları girişimcilik hayatları hakkında altın değerinde paylaşımlarla genç girişimcilere yön gösterdiler.

Girişimcilikte kadına duyulan ihtiyaç büyük

Zirvenin ikinci gününde açılış konuşmasını yapan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım genç girişimcileri teoriyi pratiğe dökmeleri için GOSB'a davet etti. Konuşmanın ardından başlayan oturumda Armut.com Kurucusu ve Genel Müdürü Başak Taşpınar Değim, Portakal Ekibi Teknoloji Sorumlusu Demirhan Aydın, isinisev.com Kurucusu Duygu Aynur, Lidyana.com CEO Hakan Baş, startups.watch Kurucusu ve “Dijital Girişimcilik Rehberi” adlı kitabın yazarı Serkan Ünsal, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun oturum başkanlığında dijital girişimcilik üzerine deneyimlerini ve sektörün fırsatlarını aktardılar.

Kadın girişimcilerin girişimcilikte dönüştürücü aktörler olduğu ve girişimcilik ekosisteminin onlara duyduğu ihtiyacın saptandığı oturumda ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, TULIP Kurucusu ve Koordinatörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Öznur Başaran, Dress Best Uniforms, CEO Rana Tülin Yazıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şebnem Burnaz'ın oturum başkanlığında aktarımlarda bulundular.

Dijital girişimcilikte melek yatırımcılar başlığı ile Galata Business Angels Genel Sekreteri Ata Uzunhasan, Kolay İK Teknoloji Direktörü Efecan Erdur, Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcı Ağı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Günce Önür, SmartsUnited.com Kurucusu ve Genel Müdürü Kazım Yalçınoğlu, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan'ın oturum başkanlığında girişimcilere yön verecek olan destekler hakkında bilgilerini aktardılar. GTÜ 3. Girişimcilik Zirvesi katılımlarından dolayı konuşmacılara plaket taktimi ile sonuçlandı.