Zirvedeki yalnızlık; kule vinç operatörlüğü

29 yıldır yerden metrelerce yükselikte tek başına çalışan 'kule vinç operatörü' Selahattin Sakaoğlu mesleğini 'Zirvedeki yalnızlık' olarak tanımlıyor.

Çok az sıyada kimsenin cesaret edebileceği bir işi yapan Selahattin Sakaoğlu yerden metrelerce yükseklikte çalışmayı, kule vinç operatörlüğünü İHA'ya anlattı.

Yurt dışında bir çok ülkede de çalıştığını, halen 70 metre yüksekliğindeki Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasında görev yapan Sakaoğlu, mesleğinden aylık 5 bin TL para kazandığını ifade etti.

Selahatttin Sakaoğlu, Arabistan'da kurtarıcılık yaptığı yıllarda Kabe'de ettiği duasının kabul olduğunu söyledi. Sakaoğlu, "Birgün Kabe'de oturuyordum, 'Allah'ım bana çok zor bir iş ver çok zor olsun ama kimseye minnetim olmasın' dedim. O duamdan sonra bu işe başladım. Şimdiye kadar Moskova, Sibirya, Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Libya gibi Yurt dışında bir çok ülkede çalıştım" diye konuştu.

"Kule bazen çok sert sallanıyor"

Yıllardır onlarca kuleye tırmanan Selahattin Sakaoğlu, "En yüksek, 150 metre'de çalıştım, 108'de ve 70 metre'de çalıştım onun altını saymıyorum. Yükseklik korkumu ise yavaş yavaş yendim, arkadaşlar bazen kulenin çok sallandığını söylüyorlar. Ancak ben aşağıya bakmazsam hissetmem. Şimdi yüksekte çalışmak sıradan bir iş haline geldi benim için. Bu iş benim için zaten 'Zirve'de ki Yalnızlık" şeklinde konuştu.

Kasaoğlu, en zor meslekler arasında yer alan 'kule vinç operatörlüğü'nden aylık kazancının 5 bin TL olduğunu dile getindi. Sakaoğlu, söz konusu mesleği Türkiye'de çok az kişinin icra ettiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Can Aksu