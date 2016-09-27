Kastamonuspor 1966’yı Bölgesel Amatör Lig’de ve Spor Toto 3. Lig’de şampiyon yaparak 2. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynayan Teknik Direktör Ahmen Duman ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli Teknik Direktör Ziya Doğan ile anlaşma sağlandı. Bir süredir takım çalıştırmayan tecrübeli hoca Ziya Doğan, Kastamonuspor 1966’nın teklifini kabul ederek 4 yıllık mukavele imzaladı.

İsmail Dikmenli Spor Tesislerinden gerçekleşen imza törenin ardından açıklamalarda bulunan Ziya Doğan, Türkiye’de bazı işlerin iyi gitmediğini ve bu yüzden bir süredir takım çalıştırmadığını ifade ederek, “Yaşadıklarım karşısında içimden çok fazla çalışmak gelmedi. 2-3 yıl içerisinde çok önemli teklifler almama rağmen kabul etmedim. Türkiye’de çalıştırdığınız kulüplerde çok fazla sıkıntılar yaşıyorsunuz. Verilen sözler yerine gelmiyor, taahhütler olmuyor, mantalite eksik. Bir projesi olan takım olursa çalışırım demiştim. Sayın kulüp başkanımız ve belediye başkanımız, kulüp yönetimi ile oturup konuştuk. Kulübün hedeflerine baktık, ne düşündüklerini öğrendik. Öncelikle iyi insanlar aynı zamanda hedefleri olan ve heyecan taşıyan ve projeleri olan bir kulüp. Benim buraya gelmemde en büyük etken oldu. İnşallah bunları hem tesisleşme anlamında hem de ligde belirli bir başarıyı yakalama anlamında, basamak atlama anlamında çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık” dedi.

“Türkiye’de sistem var ama kulüpler doğru yönetilmiyor”

Ziya Doğan’ın projenin olduğu yerde her zaman olacağını söyleyen Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ziya Doğan, “Şimdiye kadar çalıştırdığımız kulüplerde hep sıkıntılar yaşadık. Kastamonuspor’da bu insanların heyecan ve samimiyetlerini gördük. Hiç düşünmeden ‘evet’ dedik. İnşallah hayırlı olur. Sonuçta hedeflerimiz uzun yıllar çalışmak, bu yönde de mukavele yaptık. Hedeflerimiz büyük, bu hedeflere yavaş yavaş mutlaka emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Kastamonuspor’un büyük yerlere geleceğine inandığını ifade eden Ziya Doğan, “İnanmadığım hiçbir işe adım atmadım. İnanmasaydım burada olmazdım. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Hedeflerimizde Avrupa kupaları var"

Türkiye’de kulüpler anlamında bakıldığında sistemin tam olarak oturduğunu söylerken fakat idare anlamında kulüplerde büyük sıkıntıların olduğunu ifade ettiklerini belirten Ziya Doğan, “Bu sıkıntıları Kastamonuspor’da yaşamayacağını düşünüyorum. Kastamonuspor’a inandım, her şeyden önce iyi niyet ve samimiyetlerine inandım. Bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Bu yüzdende buradayım. Kulüplerin doğru yönetilirse çok büyük işler çıkartabileceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kastamonuspor ile 4 yıllık mukavele imzaladıklarını aktaran Ziya Doğan, “Hedeflerimiz büyük. Bizi, oyuncularımızı ve bu camiayı 2. Lig kesmez. Bunun üstü de kesmez, onun üstü var. Onun üstünde de Avrupa kupaları var. İmkanlar bize çalışma ortamı sağladığı süreci bu hedefler beraberinde gelecektir” şeklinde konuştu.

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş ise, yeni teknik direktörün Kastamonuspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşallah güçlü bir yönetim, güçlü bir teknik yönetim ve güçlü bir kadro ile daha iyi yerlere geleceğiz. Kastamonuspor, 2,5 yıl önce Bölgesel Amatör Küme’de oynuyordu. Şimdi geldiği yer 2. Lig oldu. Hedeflerimiz daha da büyük” dedi.

“Süper Lig'e kadar yükselmeyi hedefliyoruz"

Kastamonuspor 1966’nın Süper Lig'e kadar çıkmasını hedeflediklerini aktaran Kulüp Başkanı Babaş, şunları kaydetti:

“2. Lig'de başarılı bir maratonu tercümeli teknik hocamız Ziya Doğan öncülüğünde, deneyimlerini de birleştirerek inşallah şampiyonluk hedefine ulaşacağız. Ziya Doğan ile 4 yıllık mukavele yaptık. İlk hedefte üç yıllık bir plan ve proje hazırladık. Burada uzun süre mukavele imzalamamızın en büyük nedenlerinden birisi hedeflerimizi büyük olmasıdır. İnşallah Süper Lig'e kadar hedeflerimiz var”

İmza töreninin ardından Ziya Doğan, Kastamonuspor 1966 takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Sık sık oyuncularını uyaran Ziya Doğan, kale önüne de orta açarak oyuncularının kafayla topa yükselmelerini istedi.

Vedat Yunus İkizoğlu