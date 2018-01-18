Ziya Ünsal: 'Öncelikli hedefimiz ligde kalmak'

Bu sezon ligde ekonomik sıkıntılara bağlı olarak zor günler yaşayan Kardemir Karabükspor, ikinci yarıda ligde kalma adına umutlarını sürdürüyor. Ünsal, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamalarında yaşadıkları zorlukları aşma ve takımı yeniden dirençli hale getirme adına yönetim olarak büyük gayret sarf ettiklerini kaydederek, göreve gelirken kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi adına da çağrıda bulundu.

“Futbolcular arasındaki bazı kadrolaşma ligde bu duruma düşürdü”

Yönetim kurulu olarak zor bir dönemde göreve geldiklerini ifade eden başkan Ziya Ünsal, “Bu göreve gelirken bu işin zorluğunu ve hangi sıkıntıları birlikte yaşayacağız, bu sıkıntıdaki zorlukları aşma noktasında bütün analizleri yaparak işe oradan başladık. Buranın en önemli noktası şuanda transfer dönemi. Takımda daha önce kaynaklanan ücretlerin ödenememesi ve içinde bulunan mali yükün ağırlığından dolayı bazı oyuncularla yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Buna bağlı olarak da, ödeme yükümlülüğümüzü yerine getirmemizden dolayı da kulübün içerisinde oluşan belli kadrolaşma özellikle bunu tırnak içinde söylüyorum, 'futbolcular arasındaki bazı kadrolaşma' takımızın şuandaki ligdeki yerini bu şekilde olumsuz olarak muhafaza etmesine sebep oldu. Bunu ilk tespit ettiğimiz noktada ileriye dönük olarak yapacaklarımızın birinci aşamasında bu oyuncularla ilgili tasarruflar ve bu kadrolaşmayı acilen kırmak olduğunu tespit ettik. Buradan hareket ederek de bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık ve bunu yaptıktan itibaren de Fenerbahçe ve Trabzonspor maçında katkılarını ve faydalarını görerek sahaya yansıdığını hissettik. Ancak 10’a yakın oyuncunun tasviyesinden sonra takımda bazı eksik noktalar karşımıza çıktı. Bunu da tamamlayabilmek için transfer sezonunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Mali ve maddi imkanlar ölçüsünde değerlendirdik ve takımımıza kattığımız oyuncularımızın en iyisini mali imkanlar yapmayı hedefledik. Şuana kadar transferlerimiz hemen hemen bitti. Bir veya iki oyuncu daha katma durumumuz olacak. Onun dışında takımımız şuan hazır” dedi.

“Takım tamamen yerine oturdu”

Bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bu süreç içinde ellerindeki oyuncuların tam yeterli ve kadroların eksik olduğunu da ifade eden Ünsal, “Kampın ortalarına doğru bu eksiklikleri gidererek takıma katmaya gayret ettik. Bu oluşumlar noktasında da gördüğümüz o ki, kampın sonuna doğru artık takımın tamamen yerine oturduğu ve bundan sonra maçlara hazır olduğudur. Yapılacak maçlarda en iyi sonucun alınacağını tahmin ediyoruz. Şuanda ligdeki durumumuz malum. Süper Lig'de ki durumumuzu bu şekliyle kırmanın yolunu ortaya koyduk. Mevcut teknik heyetimizde bunların çalışması ve çabası içerisinde” diye konuştu.

“Her alternatifi ortaya koyarak transferlerimizi gerçekleştirdik”

Birinci önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirten başkan Ziya Ünsal, “Ligde kalmayı planlarken de yapılan transferlerin her ihtimale karşı ne yapabiliriz, önümüzdeki süreci nasıl değerlendirebiliriz ve olası ters bir durumda da kulübün bu işleyişini nasıl getirebiliriz diye çalışma yaptık. Bu şekilde transferleri değerlendirerek yaptık. Yapılan transferlere bakarsak, 2 ve 1.5 senelik olarak. Bu önümüzdeki sezonu da sürdürebilme adına yaptığımız bir hareket. Her alternatifi ortaya koyarak, değerlendirerek transferlerimizi gerçekleştirdik. Yaptığımızı bu transferlerle Karabükspor’un bu ligde yerini muhafaza edebileceği inancındayız. Futbolcularımızda özellikle buraya odaklanmış durumda” diye belirtti.

“ Poko’nun satışı biraz rahatlattı”

Devre arası transfer döneminde 2 milyon Euro civarında anlaşarak karşılıklı fesih ederek gönderdikleri oyuncularla kulübe katkı sağladıklarını da anlatan Ünsal, TL olarak da aynı zamanda bunun yanında 500 bin TL civarında ayrıca bir katkı sağlandıklarını, gelen ve gidenlerin karşılaştırdıklarında da kulübe sağladıkları katkı kadar bir transfer yaptıklarını kaydetti.

Ünsal, mali durumu sıkıntılı bir kulüp olmalarına rağmen Göztepe’ye verdikleri Poko’nun satışının de kendilerini biraz olsun rahatlattığını da sözlerine ekledi.

“Ayrışmanın ortadan kalkarak bir birliktelik içersinde takıma destek olunmalı”

Yönetime gelirken, şehrin iler gelenleri olan Vali ve milletvekillerin kendilerine büyük katkı verdiğini de ifade eden Ünsanl, şunları söyledi:

“Hala katkı vereceğini söyleyenler olmuştu ama bunların birkaç tanesi katkı anlamında kulübe destekte olmadı. Özellikle Kardemir tarafından aldığımız destek noktasında yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Öz’e teşekkür ediyorum. Binde ikiler noktasında çok büyük sıkıntılarımız var. Bu binde ikiler tüccarlarımız ve sanayicilerimizin Kardemir’den aldığı demirlerden Karabükspor’a verdiği bir katkı. Bu katkıyı bazılarının ödemediklerini görüyoruz. Kendilerine rica ettik bazı girişimlerde bulunduk ama bugüne kadar herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sıkışık dönemde Karabükspor’a bu anlamda destek vererek rahatlatırlar diye düşünüyorum. Aksi halde bizim bunların dışında gelirimiz yok ve bunu en iyi bilenler kendileri. Ben özellikle Karabükspor noktasında bu ayrışmanın ortadan kalkarak bir birliktelik içerisinde takıma destek olunması gerektiğini düşünüyorum ki, öyle değerlendirilerek geldik ve kendilerinin söyledikleri de bu. Karabükspor bu desteklerin olmaması durumunda ayakta durması mümkün değil. Binde ikiler noktasında biraz daha gayretli olurlarsa kendileri kulübü biraz daha hafifletmiş olurlar. Şunda çok sıkıntılı bir sürecimiz yok ama günlük bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Transfer dönemini sağlıklı bir şekilde atlattık.”

“ Birileri geri adım atarken, öğrencilerin davranışı bizi duygulandırdı”

Hafta başında Karabük okul öğrenci meclisinin aldığı karar ile Karabükspor’a destek olunması yönünde öğrencilerin yaptığı çalışmanın kendilerini çok duygulandırdığını da belirten Ünsal, “En başta söz verip de bu işi birlikte yürüteceğiz dediğimiz arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyorum. Karabükspor’a katkılarını esirgemesinler. Bir araya gelip de Karabükspor’a ve şehrin diğer olgularına atıfta bulunurken, kendilerini geriye çekmelerinin tam tersinde şehrimizdeki öğrencilerin duyarlıkla Karabükspor’a destek verme adına ortay çıkması bizi ayrıca duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Taraftara da çağrıda bulunan başkan Ziya Ünsal, “ ‘Marifet iltifata tabidir’ diye atasözümüz vardır. Seyircilerimizin de Gençlerbiliği maçında özellikle takımın yanında olacağı inancındayız ve tribünlere takımlarını desteklemeye çağırıyoruz. Bu takım hepimizin. Bu zor durumda oyuncuların ve bizim yanımızda olurlarsa biraz daha gayret ve teşvik etmiş olurlar. Bu teşvik te sahada mutlaka görülecektir” diye konuştu.

Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, kulübe ekonomik katkı sağlama adına şort ve kola reklam bağlantısı yapma adına bir dizi çalışma yaptıklarını ve bununda yakın zamanda nihai sonuca ereceğini umut ettiklerini de sözlerine ekleyerek, eğer bunlardan birini vermeleri durumunda çorap ve şort ile koldan birine de ayrı bir reklama da açık olduklarını kaydetti.

Yasin Erdem

