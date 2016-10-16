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Ziyaret ettiği abisinin yurdunun önünde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Konya’da abisinin yurdunu ziyarete geldiği öğrenilen 15 yaşındaki genç, karşıya geçmek istediği sırada otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ziyaret ettiği abisinin yurdunun önünde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

16 Ekim 2016 08:40

Kaza, 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekin Y. yönetimindeki 41 EF 814 plakalı otobüsle cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Necmettin Özdemir’e çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Özdemir’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Necmettin Özdemir’in cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Özdemir’in abisini ziyarete geldiği öğrenildi.
Sürücü Tekin Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer

Etiketler: Konya, otobüsün çarpması, Selçuklu, trafik kazası, Ziyaret ettiği abisinin yurdu


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