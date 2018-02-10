Ziyaretçiler sunucu olup haber sunuyorlar

Ece Türkiye Proje Yönetimi AŞ tarafından yönetilen Maltepe Park Alışveriş Merkezi, 13 Şubat tarihine kadar 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine 'Haberler Sende' etkinliği ile profesyonel haber spikeri olma deneyimi yaşatıyor. Alışveriş merkezi içerisinde ses, ışık, makyaj, monitörler, yönetmen gibi tüm unsurların bulunduğu ve haber stüdyosu gibi kurgulanan alanda ziyaretçiler spiker olma deneyimi yaşıyorlar. Katılımcılar, hava durumu, ekonomi ve astrolojiye kadar birçok konuda hazırlanmış metin içerisinden dilediklerini seslendiriyor. Kayıt altına alınan bu eğlenceli deneyim, kalıcı bir hatıraya dönüşüyor. Katılımcılar, videolarını sosyal medya hesaplarından da sevdikleriyle paylaşabiliyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yapımcı Aslıhan Türel, ''Buradaki müşterilerin sunuculuk deneyimini yaşamasını sağlıyoruz. Şimdiye kadar televizyonda seyrettikleri sunucuların ne türlü hislerde oldukları, hangi duyguları hissettikleri, nasıl okudukları ve kamera karşında nasıl göründükleri konusunda burada bu deneyimi yaşayarak hissedebiliyorlar. Etkinlik 9 gün sürüyor. Günde yaklaşık 70 kişi bu deneyimi burada yaşayabiliyor. Gelen ziyaretçileri önce makyaja yolluyoruz. Daha sonra masaya oturuyor, ses sistemi takılıyor. Profesyonel prompter ve kameramanımız var. Daha önce belirlenmiş spor, ekonomi, hava durumu, teknoloji ve sinema alanlarındaki haberlerden biri seçilerek okunuyor ve sunuculuk yapmış oluyor. Arada şiir okuyan, şarkı söyleyen ve eşine ilanı aşk eden kişiler de çıkıyor. Daha sonra bu görüntülerin kurgusunu yapıyoruz. Televizyondan çıkmış haber formatı ile sosyal medyada paylaşmalarını sağlıyoruz'' dedi.