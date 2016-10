Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk konseri için Edirne’ye gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, konser öncesi konakladığı otelde İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ziynet Sali, ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısı ile Youtube’da yüz milyonu aşkın izlenerek rekor kıran ve ülke gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki’nin yaşı ile ilgili çıkan tartışmaları eleştirdi.

“Ne saçma, yaşını niye büyütsün”

Sali, “Valla müziğin yaşı da olmaz, başı da olmaz dini, dili, ırkı da olmaz. Ama Aleyna’nın müziği ile ilgili sorun söz konusu değil zaten. Aleyna’nın sahneye çıktığı ortamlarla ilgili, çalışıyor pozisyonu durumuyla ilgili sorunlar var. O yüzden müziğine hiçbir şey demiyorum. Dijital ortamda büyük bir başarı var” ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali, ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Aleyna Tilki’nin yaşını büyütebileceği ile ilgili önerileri de yorumlayarak, “Hiç duymadım ama ne gerek var canım. Yani ne saçma yani, niye büyütsün yani o kadar mı şey. Allah yollarını açık etsin herkesin” dedi.

“ENBE imzalı özel aşk şarkısı geliyor”

Ünlü popçu Sali, ENBE Orkestrası ile birlikte hazırladıkları özel bir aşk şarkısını sevenlerine kavuşturma hazırlıkları içerisinde olduklarını anlatarak, “Yeni bir şarkı geliyor. Çok tatlı bir şarkı, aşkı anlatan ama pozitif aşkı anlatan, ENBE Orkestrası ile yapacağımız ortak bir şarkı olacak. Onun dışında yine Zeki Güner’den bir beste var. Valla benim hayatımdaki müzik ve şarkı akışı çok hızlı geliştiği için her an her şey olabilir” diye konuştu.

10. Yıl Marşı ile Edirnelileri mest etti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından çiçeklerle karşılanan Ziynet Sali, konser alanını dolduran binlerce Edirneli ile ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, coşkuyla 10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı