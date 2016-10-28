Diğer
Kategoriler

Ziynet Sali'den ‘Aleyna Tilki’ye destek

Ünlü popçu Ziynet Sali, Sibel Can’ın Aleyna Tilki’ye yaşını büyütsün önerisini saçma bulduğunu söyledi.

Ziynet Saliden Aleyna Tilkiye destek

28 Ekim 2016 23:11

Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk konseri için Edirne’ye gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, konser öncesi konakladığı otelde İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ziynet Sali, ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısı ile Youtube’da yüz milyonu aşkın izlenerek rekor kıran ve ülke gündemine oturan 16 yaşındaki Aleyna Tilki’nin yaşı ile ilgili çıkan tartışmaları eleştirdi. 

“Ne saçma, yaşını niye büyütsün”
Sali, “Valla müziğin yaşı da olmaz, başı da olmaz dini, dili, ırkı da olmaz. Ama Aleyna’nın müziği ile ilgili sorun söz konusu değil zaten. Aleyna’nın sahneye çıktığı ortamlarla ilgili, çalışıyor pozisyonu durumuyla ilgili sorunlar var. O yüzden müziğine hiçbir şey demiyorum. Dijital ortamda büyük bir başarı var” ifadelerini kullandı.
Ziynet Sali, ünlü şarkıcı Sibel Can’ın Aleyna Tilki’nin yaşını büyütebileceği ile ilgili önerileri de yorumlayarak, “Hiç duymadım ama ne gerek var canım. Yani ne saçma yani, niye büyütsün yani o kadar mı şey. Allah yollarını açık etsin herkesin” dedi.

“ENBE imzalı özel aşk şarkısı geliyor”
Ünlü popçu Sali, ENBE Orkestrası ile birlikte hazırladıkları özel bir aşk şarkısını sevenlerine kavuşturma hazırlıkları içerisinde olduklarını anlatarak, “Yeni bir şarkı geliyor. Çok tatlı bir şarkı, aşkı anlatan ama pozitif aşkı anlatan, ENBE Orkestrası ile yapacağımız ortak bir şarkı olacak. Onun dışında yine Zeki Güner’den bir beste var. Valla benim hayatımdaki müzik ve şarkı akışı çok hızlı geliştiği için her an her şey olabilir” diye konuştu.

10. Yıl Marşı ile Edirnelileri mest etti
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından çiçeklerle karşılanan Ziynet Sali, konser alanını dolduran binlerce Edirneli ile ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, coşkuyla 10. Yıl Marşı’nı söyledi. 

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı 

Etiketler: aleyna tilki, destek, ziynet sali


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!