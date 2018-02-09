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Zonguldak-Ereğli karayolunda heyelan

Zonguldak-Ereğli karayolunda sabaha karşı meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun geliş güzergahı ulaşıma kapandı. Devasa kayalar karayoluna düştü ulaşım ise gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlanıyor.

Zonguldak-Ereğli karayolunda heyelan
Yol ulaşıma böyle kapandı - Foto Galeri

09 Şubat 2018 09:48
Zonguldak-Ereğli karayolunda heyelan - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Zonguldak-Ereğli karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. BEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağının yakınında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunun geliş güzergahını tamamen kapattı. Devasa kaya parçalarını temizleme çalışması ekiplerce başlatıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Trafik polisleri ve karayolu ekipleri ulaşımı gidiş güzergahından kontrollü olarak sağlıyor.

Tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarının bölgeden temizlendikten sonra yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor. 

Onur Altındağ - Barış Doğan
 

Etiketler: heyelan, Zonguldak

 

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