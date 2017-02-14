Olay, saat 11.00 sıralarında ERDEMİR Çelikhane Servisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sac levhaları kaldıran vinçten Bilgin Elmas’ın (36) kafasına metal bir parça düştü. Arkadaşlarının yardımı ile ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Bilgin Elmas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen evli ve bir çocuk babası Elmas’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaparken, cumhuriyet savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç