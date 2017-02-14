Diğer
Kategoriler

Zonguldak Ereğli'de iş kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’de (ERDEMİR) meydana gelen iş kazasında kafasına metal parça düşen işçi hayatını kaybetti.

Zonguldak Ereğlide iş kazası: 1 ölü

14 Şubat 2017 14:22

Olay, saat 11.00 sıralarında ERDEMİR Çelikhane Servisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sac levhaları kaldıran vinçten Bilgin Elmas’ın (36) kafasına metal bir parça düştü. Arkadaşlarının yardımı ile ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Bilgin Elmas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyup hastaneye gelen evli ve bir çocuk babası Elmas’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaparken, cumhuriyet savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: Ereğli, iş kazası, Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!