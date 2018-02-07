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Zonguldak Kömürspor’da Fatih Akyel dönemi

TFF 2. Lig’de ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, teknik direktör Şenol Demir’in istifa etmesinin ardından eski milli futbolcu Fatih Akyel ile anlaşmaya vardı.

Zonguldak Kömürsporda Fatih Akyel dönemi

07 Şubat 2018 20:07

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor’un teknik direktörü Şenol Demir, geçen günlerde görevinden istifa etmişti. Yeni hoca arayışına giren Kömürspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yanı sıra Milli Takım formasını da terleten Fatih Akyel ile anlaşmaya vardı. Yönetimin daveti üzerine Zonguldak’a gelen Akyel, takım yöneticileriyle masaya oturdu. Yeni teknik direktörü doğrulayan Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, "Hayırlı olsun. Sezonluk anlaşma sağladık kendisiyle. En son Nazillispor’u çalıştırıyordu. Bugün Zonguldak’a geldi. Mutabık kaldık, anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Onur Altındağ

 

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