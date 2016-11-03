Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta kendi sahasında İstanbulspor’u konuk eden Zonguldak Kömürspor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. 5 Kasım 2016 tarihinde Tepecikspor'la karşılaşacak olan Zonguldak Kömürspor maçtan üç puan almayı hedefliyor.

Kömürspor’un ligdeki Play-off hedefi için emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, yaşanan sakatlıklara rağmen 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Büyükçekmece Tepecikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sahaya üç puan parolası için çıkacaklarını ifade eden Başkan Caner, “Rakibimizin son sırada olup olmaması önemli değil biz her rakibimizi önemsiyoruz. Çünkü maç sahada kazanılır. Sahaya çıkıp Zonguldak’ımızı en iyi şekilde temsil edip üç puan almak için elimizden geleni yapacağız. Takımda eksik ve sakatlarımız devam ediyor. Buna rağmen sahaya üç puan parolası için çıkacağız. Küfürsüz şiddetsiz kampanyamız devam ediyor. Taraftar tribünde yerine alacak takımını destekleyecek. Taraftarımız küfürsüz medeni bir şekilde takımını destekleyecek” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir

